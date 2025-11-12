美眾議院將表決臨時撥款法案 有望結束美史最久政府關門

美國總統川普（Donald Trump）在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓舉行的退伍軍人節紀念儀式中，向眾議院議長強生（Mike Johnson）以及參院共和黨領袖圖恩（John Thune）致意。

美國總統川普說道，「恭喜你強生（眾議院議長）還有約翰（參院共和黨領袖圖恩），以及所有人，這是一場非常重大的勝利，我們即將重啟國家運作。」

川普抓住8位民主黨中間派參議員在10日週一倒戈、與共和黨共同投票支持妥協方案的事實，藉此宣稱勝利、也是結束國會僵局的關鍵。

美國參議院共和黨領袖圖恩10日時說道，「我非常非常高興能夠在此說，我們終於要走到盡頭了。」

眾議院議長強生10日在參院通過結束政府關門法案後，通知已經休會53天的眾議院議員盡快返回華府。

11日當天因政府關門導致近1200航班取消，阿肯色州眾議員克勞福（Rick Crawford）與密西西比州眾議員凱利（Trent Kelly）將共乘汽車前往國會，威斯康辛州眾議員范歐登（Derrick Van Orden）則表示將騎摩托車花16小時趕赴華府。

政府開門露出曙光，但這段日子以來公共服務和社會福利計畫早就嚴重受影響。

退休勞工瓊斯說道，「想到假期就要到了，這些關門行動對假期以及民眾與家人團聚造成多大影響。」

因政府停擺衝擊航空業，運輸部長達菲（Sean Duffy）當天表示空中交通管制員在政府重啟後48小內就能領到薪水，不是全部，而是先發大約7成。

共和黨控制的眾議院預定於12日下午，就恢復聯邦機構資金運作進行表決，結束自10月1日開始持續42天的政府關門，法案也暫緩川普政府縮編聯邦人力的計畫，確保明（2026）年1月30日前不會出現裁員。眾院議長強生預期該法案也會在眾院順利過關。

