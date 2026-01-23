美眾議院通過國防撥款法案 「編10億美元」強化台灣安全

美國眾議院22日表決通過2026財政年度「綜合撥款法案」，總金額約8387億美元，該法案明確編列資金支持台灣安全合作，包含10億美元用於強化台灣防衛能力。圖／翻攝自pexels

美國眾議院22日表決通過2026財政年度「綜合撥款法案」，總金額約8387億美元，其中國防相關預算占相當比重。該法案明確編列資金支持台灣安全合作，包含10億美元（約新台幣316億）用於強化台灣防衛能力，另撥出1.5億美元作為替換與補償提供給台灣的國防物資費用。

根據外媒報導，眾議院此次以341票贊成、88票反對通過該法案。由於聯邦政府現行資金將於1月30日到期，參議院須在期限前完成審議並通過，以避免政府停擺。眾院撥款委員會19日公布最終協商版本時指出，相關國防經費係依總統預算請求編列。

其中「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative，TSCI）獲得10億美元正式撥款，象徵國會授權已進入可供行政部門實際執行的階段。

法案內容顯示，該筆資金將自「跨軍種運作與維持」項下，撥交美國國防安全合作署（DSCA）管理，並可動用至2027年9月30日。DSCA說明，TSCI的目標在於協助台灣維持足夠的自我防衛能力，方式包括強化軍事力量、中央政府安全部隊與相關機構的運作效能，以因應脅迫與潛在侵略，同時提升民事機關對安全部門的監督與後勤支援能力。

依據法案規定，國防部長須在與國務卿協調後，運用該筆資金向台灣提供支援，項目涵蓋國防裝備採購、相關服務，以及軍事教育與訓練計畫，並須按季向國會國防相關委員會提交執行情況報告；在印太地區層面，法案亦於「海軍作業與維持」經費中，允許最高約1680萬美元投入「亞太區域倡議計畫」，以支援美國印太司令部推動安全合作行動，包括人道救援，以及與夥伴國家安全部隊進行聯合訓練與演習所衍生的額外人員與作業成本。

此外，法案也納入限制條款，明文禁止相關經費用於資助武漢病毒研究所，或與其相關的研究活動，也不得用於「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）在中國進行、且獲中國政府支持的研究計畫。

不過若國防部長認定豁免該限制符合美國國家安全利益，則可例外處理。事實上，美國國會去年底已先行通過「國防授權法案」（NDAA），同意為TSCI提供10億美元的授權額度；此次撥款法案則是正式將資金納入預算，象徵對台安全合作政策邁入實質執行階段。



