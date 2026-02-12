美眾議院通過護台法案 學者：反映國會對中負面觀感 但執行關鍵在川普

國際中心／綜合報導

美國國會眾議院以395:2壓倒性數票通過《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），眾議院跨黨派議員的支持毋庸置疑，外交部長林佳龍特別在臉書發文感謝，淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中接受POP RADIO的〈POP大國民〉節目主持人彭光偉專訪也表示，這顯示美國國會對中國的負面觀感，如果全案走完立法程序、並經川普總統簽署生效，最後如何執行的關鍵還是在川普。

美國國會眾議院以395:2壓倒性數票通過《保護台灣法案》，淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中認為，這顯示美國國會對中國的負面觀感，但最終是否執行的關鍵仍是川普。（圖／POP RADIO提供）

法案意在防範北京威脅

如果《保護台灣法案》順利立法完成，將是川普第二任期內，第二個友台法案，第一個是去年底的《台灣保證實施法》，要求美國對台政策定期檢討。李大中認為，眾院通過的《保護台灣法案》，表達了國會議員對台灣的支持，但不能就此認為台美關係有突破性的進展。但更重要的是，法案傾向於防範與處分北京，「對北京有非常高度的負面觀感、印象跟防範」。

眾院版《保護台灣法案》全名是《施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案》 （Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act），英文縮寫PROTECT就是保護，林佳龍認為這展現了美國國會友台議員設計法案名稱的巧思。

鎖定國際金融體系進行制裁

《保護台灣法案》要求，一旦被美國判定中國對台灣安全構成威脅，美國就應該在最大範圍內，將中國排除在多個主要的國際金融體制之外。包括二十國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）、金融穩定委員會（FSB）及國際證券管理機構組織（IOSCO）等。

多國共識決影響執行實務

主持人彭光偉追問，如果美國行政和立法部門有共識，認為中國觸及底線、威脅台灣安全，要依《保護台灣法案》將中國驅離重要國際金融組織以示懲處，實務上做得到嗎？李大中以國人熟悉的G20分析，G20目前有21個會員國，以及歐盟與非洲聯盟兩個國際組織，「21個國家裡，有的跟美國非常的鐵、關係非常密切，比如說日本」，「還有現在跟美國關係有點尷尬的加拿大」，此外，巴西、墨西哥、印度、印尼、澳洲、沙烏地阿拉伯、土耳其、俄羅斯、英國、南非等也都是會員，「這麼多的國家 跟中國大陸的關係遠近各自不同，跟美國的關係親疏也各自不同，而且更重要的是，G20是一個論壇，很多採共識決，並沒有驅逐成員的機制」。

白宮掌握最終執行決定權

李大中表示，如果參院也通過對案，全案送到白宮，按照川普按照過去的作風，或是一貫的經驗法則研判，川普會簽署，「但簽署之後要怎麼樣去做、做到什麼樣的地步、或是你要如何去做判斷，還是掌握在行政部門、在總統，這點非常的關鍵」，「決定權不會在國務院、戰爭部，應該是在白宮」。

