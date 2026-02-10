美眾議院通過護台法案 祭「逐出國際金融組織」阻中國犯台

美國眾議院9日以395票贊成、2票反對的表決結果，通過訂定《保護台灣法案》（the PROTECT Taiwan Act），後續將交由參議院審議，並在總統川普完成簽署後生效。

根據法案內容，未來若中國的行為對台灣安全、經濟與社會體系構成威脅，或影響美國利益，美國將採取具體行動，將中國排除於G20、國際清算銀行（BIS）、金融穩定委員會（FSB）、巴賽爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）以及國際證券管理機構組織（IOSCO）等6大金融體制及組織之外。

廣告 廣告

法案中也提到，在美國總統通知國會中國已威脅台美兩國後，可進一步要求財政部、聯準會、美國證券交易委員會等部門，著手研擬將中國排除出前述組織的相關措施。不過法案同時也設有豁免機制，授權美國總統可在基於美國國家利益的情況下，放棄執行相關作為。

法案提案人、共和黨眾議員魯卡斯（Frank Lucas）表示，若中國試圖與台灣起衝突，就要準備承擔後果；若台灣遭中國侵犯，美國應透過制裁與經濟懲罰強力回應，既然中國想破壞全球秩序，就不該留在維持全球秩序的國際組織內。

民主黨眾議員史坦頓（Greg Stanton）則表示，支持訂定《保護台灣法案》，並強調若中國共產黨威脅鄰國，就不該從全球體系中獲益，美國必須持續堅定地維護台海地區和平。