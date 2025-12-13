美眾院公布艾普斯坦照片！川普、比爾蓋茲全入鏡 還有性玩具及川普保險套

眾議院監督委員會民主黨人12日公布了多張艾普斯坦照片。（圖／翻攝自YouTube／@Reuters）

美國國會民主黨人於美東時間12日公布已故淫魔富豪、性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案中新增的19張照片，其中包括現任美國總統川普（Donald Trump）的影像。

據《路透社》報導，川普出現在「美國眾議院監督與政府改革委員會」（United States House Committee on Oversight and Government Reform）民主黨人分享的3張照片中。民主黨人表示，他們目前正在審閱由艾普斯坦檔案中超過9萬5千張影像資料。

其中1張黑白照片顯示，川普面帶笑容站在數名女子之間，這些女子的臉部皆已被遮蔽處理。第2張照片則顯示川普站在艾普斯坦身旁。第3張畫面較為模糊，顯示川普坐在另1名女子旁邊，該名女子的臉部同樣被遮蔽，而川普的紅色領帶則略為鬆開。這些照片的拍攝時間與地點並不清楚。

對此，川普12日在白宮向媒體表示：「每個人都認識這個人。他在棕櫚灘（Palm Beach）到處都是。他跟每個人都有合照。我是說，幾乎有成百上千的人跟他合照。所以這沒什麼大不了的。」

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，川普政府「為艾普斯坦的受害者所做的事情，比民主黨人曾經做過的都還要多」。她還強調：「現在是媒體停止重複民主黨論點的時候了，應該開始質問民主黨人，為什麼在艾普斯坦被定罪之後，他們還想繼續與他來往。」

艾普斯坦醜聞數月來一直讓川普陷入政治困境，部分原因在於他曾向自己的支持者放大與艾普斯坦有關的陰謀論。許多川普選民相信，川普政府掩蓋了艾普斯坦與權勢人物之間的關係，並刻意模糊他於2019年在曼哈頓（Manhattan）監獄身亡的相關細節；官方裁定其死因為自縊。

美國司法部（Department of Justice）於7月表示，並無證據足以支持對艾普斯坦案中任何第3方展開調查，也未發現所謂的「客戶名單」，或任何可能涉及性販運的人士，亦沒有證據顯示艾普斯坦曾勒索他人。

路透社／益普索（Reuters/Ipsos）本週公布的1項民調顯示，僅有一半的共和黨人認可川普處理艾普斯坦案的方式，遠低於他在共和黨內整體8成5的支持率。

川普與艾普斯坦在1990年代至2000年代初期曾是朋友，但川普表示，他在艾普斯坦因賣淫相關指控認罪之前，便已與其斷絕關係。川普一再否認自己知悉艾普斯坦對未成年少女的性侵害與性販運行為。

這批照片中，還出現民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）、川普前顧問班農（Steve Bannon）、比爾蓋茲（Bill Gates）以及前財政部長薩默斯（Larry Summers）。此外，這些照片中還出現性玩具，以及1款印有川普臉孔、並以全大寫字母寫著「I'M HUUUGE!」的4.5美元「川普保險套」。

由肯塔基州（Kentucky）共和黨籍主席柯默（James Comer）領導的眾議院監督委員會，其發言人指控民主黨人將調查政治化，稱他們「挑選特定照片，並進行針對性的遮蔽處理，藉此塑造1個關於川普總統的錯誤敘事。」

民主黨人則表示，這數以萬計的照片包括「曾與艾普斯坦相處過的富翁和有權勢男性的影像」，以及「女性照片與艾普斯坦名下房產」，未來幾天還將公布更多資料。

加州民主黨籍眾議員、眾院監督委員會首席民主黨人賈西亞（Robert Garcia）在聲明中表示：「這些令人不安的照片，對艾普斯坦以及他與全球最有權勢男性之間的關係，提出了更多疑問。我們不會停下腳步，直到美國人民獲得真相為止。司法部必須立刻公開所有檔案。」

國會民主黨人表示，他們對照片中女性的臉部進行遮蔽，是為了保護艾普斯坦受害者的身分。在眾院監督委員會持續取得並公布相關文件之際，美國司法部預計將於下週稍晚公開聯邦調查中，未列為機密的艾普斯坦檔案。

川普上個月簽署1項獲得高度跨黨派支持的法案，使其正式成為法律。該法案由加州民主黨籍眾議員卡納（Ro Khanna）與肯塔基州共和黨籍眾議員馬西（Thomas Massie）共同主導，要求司法部須在30天內公布艾普斯坦相關檔案；12月19日將是這一期限的截止日。

