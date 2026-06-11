美眾院公布2027國防撥款法 擬編20億美元助台防衛

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我國向美採購的海馬士多管火箭系統，10日首度在西海岸、台中大甲溪出海口進行實彈射擊，模擬對敵軍登陸船團進行火力打擊，也引起美國CNN關注，專訪駐美代表俞大㵢。對於美方仍在考慮中的140億美元對台軍售，俞大㵢再度表達台灣加強自我防衛的決心；同時強調當前美國對印太地區的立場、態度、戰備狀態都未改變，相信對台灣也沒有改變。

而美國聯邦眾議院撥款委員會公布「2027財政年度國防撥款法案」，其中將撥出10億美元給「台灣安全合作倡議」使用，並再編列10億美元，用於替換、提供給台灣的國防物資，接下來將進行審議。

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不過美國國會研究處日前提交的「台灣：防衛與軍事議題」報告指出，台灣持續提升防衛能力之際，仍面臨預算問題、兵源不足、民防、能源與糧食及關鍵基礎設施韌性等5大挑戰。

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，「面對少子化的挑戰，所以未來的兵源會減少。這部分倒是可以思考，就是導入新的科技，也就是未來的總體戰力，可以分為兵力、火力，還有算力。」

至於立法院日前全數刪除「國防特別預算」中的無人載具部分，行政院重申國防沒有空窗期，正在研擬如何補足。

行政院發言人李慧芝說明，「包括納入了年度預算還有追加預算，或者是另提特別條例，我們會用這些方式，來完整地建構國防自主無人機載具的產業鏈。」

另外最新發布的「2026年全球和平指數」，考量社會安全與治安、國內外衝突，與軍事化程度等3大領域指標，對全球163個國家進行排名，冰島連續19年蟬聯第1，台灣則是位列第42名。

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