美眾院公開蓋茨案文件 少女脆弱處境引爭議

前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）被指控與未成年少女發生性行為，事後少女狀況脆弱。 圖：翻攝自@factpostnew

[Newtalk新聞] 美國聯邦眾議院操守委員會近期公布道德調查報告，內容涉及前佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）與一名未成年少女的指控。《世界新聞網》、《紐約郵報》與《紐約時報》報導，這名當事人於 17 歲時向國會指控蓋茲，相關民事案件文件也顯示，她在事件發生前後的生活長期處於脆弱狀態。

《紐約時報》指出，少女父母離異，其中一方住在佛州無家者收容所；在探視期間，她與手足會一同居住於收容所。根據文件，她當時為了貼補費用，在麥當勞打工，並虛報年齡註冊「尋求安排網」（SeekingArrangement.com）。

法院記錄顯示，少女於 2017 年在該網站結識塞米諾爾縣前稅務官葛林柏格（Joel Greenberg），其後的互動內容與金錢往來均記載於案件文件中。部分段落在操守委員會報告中以原文呈現，包括該少女在派對上與蓋茲互動的指控，文件寫道：「當時她年僅十七歲，而他已三十五歲。」報告認定相關行為違反佛州法定強姦法。

《紐約時報》報導，一名17歲少女父母離異，一方住收容所，她打工麥當勞並虛報年齡註冊「尋求安排」網站，結識佛州稅務官葛林柏格（蓋茨盟友）。2017年，葛林柏格首次付少女400美元並提供搖頭丸，之後7度以金錢換取性關係，偶要求服藥。同年7月，葛林柏格帶少女參加前議員多沃斯派對。道德委員會指有證據顯示蓋茨與少女發生性關係，事後付400美元。蓋茨現年 43 歲，他在簡訊中向《紐約時報》否認指控，聲稱：「我從未與此人發生性關係。」並表示對方曾以提告威脅索討 230 萬美元。

司法部先前已結束長期調查，決定不起訴蓋茨。至於牽涉同案的葛林柏格，他已於 2021 年承認多項罪名，包括兒童性交易、電匯詐欺、跟蹤與共謀，並被判刑 11 年。根據其認罪協議，他承認曾將這名少女「介紹給其他成年男性」。

蓋茨於 2024 年 11 月辭去國會議員職務，當時距川普提名他出任司法部長僅數小時。他隨後因黨內支持不足撤回提名。操守委員會於同年 12 月 23 日公開完整報告，強調即便蓋茨已不在任內，公布調查結果「符合公眾利益」。

《洛杉磯時報》報導，少女目前已搬至德州與親屬同住，從事最低工資工作並最終攢錢完成牙套矯正。其律師沃爾夫（Laura Wolf）表示，希望公眾理解當事人所處的脆弱情境，強調：「權力失衡可能源於年齡差距，也可能源於經濟差距。」

※Newtalk提醒您：

#性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113。

