美眾院國防授權法出爐 刪除邀台參與環太軍演

美國眾議院國防授權法出爐，其中在參議院版本的「邀請台灣參與環太聯合軍演」文字，在眾議院版本中遭刪除。

美國聯邦參議院日前通過2026年年度「國防授權法案」，並送入聯邦眾議院審議。經參眾兩院協調後，眾議院「規則委員會」7日公布法案文字，要求美台在無人機和海巡上加強合作，但原來參議院建議邀請台灣參加「環太軍演」的部分遭到刪除。（葉柏毅報導）

根據聯邦參議院日前通過年度國防授權法案，法案強烈鼓勵美國國防部邀請台灣，參與環太軍演，並要求國防部如果決定不邀請台灣海軍參與，國防部長必須向國會國防委員會說明原因，但在參議院版本送到眾議院之後，眾議院規則委員會7日公布的版本，已經找不到相關文字。

眾議院的法案新版本則是提到，國防部長必須在2026年3月以前，與國務院合作，透過美國在台協會，與台灣「合適的官方窗口」合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力。法案也要求國防部長與國務卿合作，在2029年之前，每年需要向國會委員會，報告共同合作的項目進度。

此外，新的法案版本也提到，提供台灣10億美元全額資助「台灣安全合作倡議」，並希望增加美台「海巡合作」整合的機會，規畫擴大美台海巡訓練活動，增加台灣海巡在美國海巡訓練課程中的名額，並分析美台海巡合作的助益。