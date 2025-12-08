美眾院國防授權法出爐 邀台參加環太遭刪 學者：調整為務實方向

美軍第三艦隊12月5日在夏威夷海軍陸戰隊基地結束「2026環太平洋軍演」中期規劃會議，為史上最大規模的RIMPAC預作準備。（圖／RIMPAC）

美國眾議院公布的國防授權法草案中，原本參議院版本建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習的文字被刪除，引發外界關注。專家分析認為，這項調整顯示美國政策趨於務實，因為過去五年來類似建議雖曾出現，但台灣始終未獲邀請參加。同時，川普新政府的國家安全戰略引發討論，《華爾街日報》引述學者觀點，擔憂北京可能將此視為美國的讓步。此外，美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）慶祝85周年，台美高層出席活動。

美國眾議院最新公布的「2026年年度國防授權法」協調版中，原本建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習的文字被刪除。國防院中共所助理研究員許智翔表示，這次的調整是朝向更務實的方向發展，他認為即使台灣獲邀參加，多半也可能只是以觀察員身分出席。值得注意的是，自2020年起，邀請台灣參加環太平洋軍演的建議雖已被納入，但過去三屆美方實際上都未邀請台灣參與。

儘管如此，新版國防授權法仍要求美方必須與台灣合作，共同設立無人和反無人系統的能力，並規定到2029年前，美方每年都必須向國會報告相關進度。這顯示美台軍事合作仍在持續推進，只是形式可能有所調整。

歡慶美國全球領袖人才計畫85周年。（圖／TVBS）

與此同時，外界持續關注川普新政府的國家安全戰略是否對中國態度趨於軟化。《華爾街日報》引述美國企業研究所研究員費瑞安的憂慮，指出「北京會視此為美方讓步，並以此作為下一輪談判起點」。對此，淡江大學戰略所副教授林穎佑解釋，目前美國採取的是「離岸制衡」概念下的新拒止戰略，在「戰略模糊但戰術清晰」的情況下，要求第一島鏈國家增強自身武裝和防衛能力。

在台美關係方面，美國全球領袖人才參訪計畫（IVLP）正慶祝85周年，美國在台協會（AIT）處長與外交部長林佳龍共同舉杯慶祝。美國務院東亞太局新聞與公共外交主任Gupta強調，台灣是IVLP全球故事的重要部分，人與人的關係讓雙方政策合作更加強烈，共同未來更加光明。賴清德總統也以2004年IVLP計畫參與者的身分錄製影片，分享他當年擔任立法委員時，在谷立言處長推薦下參與該計畫，親身感受到美國民主制度的活力與韌性。

