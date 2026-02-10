美眾院壓倒性通過「台灣保護法案」 中國若侵台將被逐出國際金融圈

中國解放軍殲-15戰機2023年4月9日從山東號航母起飛。（美聯社）



美國聯邦眾議院9日以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」，要求如果台灣安全受到中國行動威脅，美國應盡全力將中國的代表排除在國際金融體制與組織之外。

「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act）的正式名稱為「施壓監管組織以終結中國對台灣威脅法」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats），其核心目的是，當台灣的安全或美國的利益受到威脅時，指示美國金融監管機構將中國的代表，排除在某些重要的國際銀行與金融組織之外。

具體而言，當美國總統根據《台灣關係法》通知國會，中國的行動對台灣安全、社會與經濟穩定構成威脅，並因此對美國的利益構成危險後，根據「台灣保護法案」，中國的代表將被排除在二十國集團（G20）、國際清算銀行（Bank for International Settlements）、金融穩定委員會（Financial Stability Board）、巴塞爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision）、國際保險監理官協會（International Association of Insurance Supervisors）、國際證券管理機構組織（International Organization of Securities Commissions）之外。

「台灣保護法案」設有「日落條款」，也就是說，法案在生效5年後將停止效期；或總統若認為終止該法案符合美國的國家利益，也可提前通知國會終止該法案。該法案將送交聯邦參議院審議，待參院同意後，交由川普簽署生效。

美議員：若中國侵台 須承擔金融與外交代價

「台灣保護法案」由共和黨眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出。他在投票前表示，這項法案傳達清楚的訊，即如果中國意圖與台灣發生衝突，那麼中國就必須準備承擔後果。他指出，如今中國持續在南海展現侵略行為，美國應當對北京採取更具前瞻性的政策。美國必須展現明確決心，表明侵略行為絕不容忍。美國對台灣遭到入侵的回應，應當是強而有力的，並包含多項制裁與經濟懲罰，而將中國排除在國際組織之外，必須成為其中一環。

同黨眾議員希爾（French Hill）則說，根據美國1979年的台灣關係法，中國不能以武力、脅迫、抵制或禁運等手段，迫使台灣向共產黨屈服，成為「一個中國」的一部分。他指出，只要美國國會通知總統，宣告台灣面臨威脅，「台灣保護法案」就能確保如果中國入侵台灣，將付出重大的金融與外交代價。美國必須清楚傳達，中國對台灣的侵略行為不可、也不會被容忍，而這項法案正是為此而立。

民主黨眾議員史丹頓（Greg Stanton）則於投票後表示，支持訂定「台灣保護法案」，並強調若中國共產黨威脅鄰國，就不該從全球體系中獲益，美國必須持續堅定地維護台海地區和平。

