美眾院壓倒性通過「台灣保護法案」 若中國犯台將被逐出金融體制

美國聯邦眾議院於當地時間9日以395比2壓到性票數，通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act）（圖為美國國會山莊） 圖 : 翻攝自央視新聞（資料照）

[Newtalk新聞] 美國聯邦眾議院於當地時間周一（9日）以 395：2 壓到性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），依照該法案要求，若台灣安全遭受中國行動所威脅，美國應全力將中國排除於國際金融體制與組織之外。

該法案係共和黨籍眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出，而法案要求，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因中國行動造成威脅時，美國應在最大可行範圍內，將中國代表排除於 20 國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）國際金融機制與組織外。

魯卡斯在投票前表示，該法案傳遞清楚訊息，就是若中國意圖與台灣發生衝突，那麼中國就必須準備承擔後果。就像俄羅斯入侵烏克蘭之後，眾院也藉由類似制度，向全世界表明，破壞國際秩序將導致「迅速且嚴厲的結果。」

他指出，隨著中國持續在南海展現侵略行為，美國應當對北京當局採更具前瞻性政策，並藉此展現明確決心，表明侵略行為絕對不能容忍，而美國對台灣遭入侵的回應，應是強而有力的，同時包含多項制裁與經濟懲罰。因此將中國排除在國際組織之外，成為必須成為其中選項之一。

共和黨籍眾議員希爾（French Hill）表示，根據美國 1979 年通過的《台灣關係法》，中國不得以武力、脅迫、抵制或禁運等手段，迫使台灣向中國共產黨屈服，成為「一個中國」的一部分。

希爾指出，只要美國國會通知總統，宣告台灣面臨威脅，那麼「台灣保護法案」就能確保若中國入侵台灣，將付出重大外交與金融代價，而藉此法案美國可以清楚傳達，中國對台灣的侵略行為不可、也不會被容忍。

民主黨籍眾議員史丹頓（Greg Stanton）於投票後在社群平台Ｘ表示，若中國威脅鄰國，那麼就不該從全球體系中獲益。因此他支持這項法案，以推動在中國對台灣構成直接威脅時，將其從主要的國際組織中驅逐出去。

雖然「台灣保護法案」在聯邦眾議院以壓倒性票數通過，不過法案仍將送交聯邦參議院審議，待參議院通過後，再交由美國總統川普（Donald Trump）簽署。

