美眾院壓倒性通過「台灣保護法案」 財經網紅：北京難以承受金融制裁

[Newtalk新聞] 美國聯邦眾議院於當地時間周一以 395：2 壓到性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），依照該法案要求，若台灣安全遭受中國行動所威脅，美國應全力將中國排除於國際金融體制與組織之外。對此，財經網紅胡采蘋今（10）日直言，中國是否真能承受被排除在國際金融體系外，其實有明確數據可檢視。

胡采蘋今日發文指出，有人聲稱中國根本不怕制裁，只要跟俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯自成一個貨幣體系就好了，但從實際數字來看並不成立。她分析，目前人民幣全球交易量市佔率僅 2.73%，排名第六，遠落後於美元 50.49%、歐元 21.9%、英鎊 6.73%、加拿大幣 3.44%、日圓 3.42%，「這麼小的流通量，您說中國公司自己做生意，都是用什麼貨幣呢？」

她表示，人民幣有史以來交易量最大的時候是俄烏開戰以後，因俄羅斯被制裁了，很大一部份交易用人民幣，導致人民幣在 2024 年七月市佔率達 4.74%，排名全球第四大，超越日圓和加幣。「為什麼現在人民幣市佔率掉回 2.73%？因為俄羅斯已經不行了！」

胡采蘋指出，俄羅斯的主權基金「國家財富基金」在開戰前有 1,850 億美元，上個月我看到只剩 357 億美元，為什麼最近都沒聽到川普要協調停戰了呢？因為看到這數字川普也知道用不著談呀，坐等你垮台就行了。「要不是印度、中共這些國家持續跟俄羅斯買油，北京用人民幣幣值撐住普丁，俄羅斯早就死絕了。」

胡采蘋表示，俄羅斯去打人家，俄羅斯被制裁後可以用人民幣，至於中共被制裁後，會不會用俄羅斯盧布或伊朗貨幣或沙烏地阿拉伯幣呢？絕對不會，因為看一下俄羅斯盧布和伊朗貨幣的幣值就知道，你也不敢買這些貨幣。「鬼才敢跟這些國家同一個貨幣聯盟。」

胡采蘋指出，就算沙烏地阿拉伯願意，他們也沒有這麼大的貨幣發行量，他們也支撐不了中國所需的交易，光是人民幣買進沙幣，沙國就會幣值暴增到可以引發新一輪石油危機的程度。「而油價暴漲就是中國經濟的死穴，他們每天都要買 1,200 萬桶原油，你說他會不會做這種經濟自殺的行為？」

她直言，對中共來說，只有英鎊和歐元是重要的，中國能在俄羅斯被制裁時救俄羅斯，但若中共被美國金融制裁的話，唯一能救他們的可能只有歐元，偏偏歐盟對中國的貿易逆差是 3,000 億歐元的水準，中國根本用不著買歐元，是歐洲人一直在買人民幣。「那麼如果你是歐洲人，當然就是趁亂再打擊人民幣幣值，金融殖民中國呀。這麼華麗的劇本，150 年前不是已經演過了嗎。」

