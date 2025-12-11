美眾院壓倒性通過28兆「國防授權法」 含軍援台灣最高311億

美國眾議院在當地時間10日以312票贊成、112票反對的表決結果，通過規模超過9000億美元（約28兆元新台幣）的2026年度國防授權法案（NDAA），並將送交參議院表決。

12月10日， 美眾議院通過國防授權法案 。圖為眾院電視演播室的眾院徽章。（圖／美聯社）

《國會山報》（The Hill）報導，NDAA規劃了明年的國防優先事項，內容包括為軍人加薪、對烏克蘭提供部分軍事援助、限制美國對中國大陸的投資，以及全面解除對敘利亞的制裁等措施。

值得關注的是，法案中納入一項針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的特殊條款，要求他必須提交美軍在加勒比海打擊疑似運毒船的未經編輯影片及相關作戰命令，否則將扣留其部分差旅預算。

有關強化台灣防衛的部分，法案要求美國與台灣強化在無人系統、反無人系統的合作，授權美國部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家以抵抗北京侵擾，並撥款最高10億美元（約311億元新台幣）資助「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

國防授權法案也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），挺台加入國際貨幣基金（IMF）。

儘管眾議院最終以壓倒性票數通過法案，法案在正式投票前的程序性投票中卻遭遇困難。眾院議長強生（Mike Johnson）將投票時間延遲超過一小時，成功說服共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）、博伯特（Lauren Boebert）、盧娜（Anna Paulina Luna）及伯切特（Tim Burchett）將反對票改為同意票。

眾院議長強生。（圖／美聯社）

馬西（Thomas Massie）成為唯一對程序規則投下反對票的共和黨議員。他指出他支持提高軍人薪資，但不同意法案的其他部分，並同時質疑法案納入對烏克蘭援助，「我以為我們要退出烏克蘭。我不知道為什麼我們還需要為那裡花錢」。馬西也在法案的最終投票時投下反對。

部分強硬的保守派眾議員也對法案未納入防止建立央行數位貨幣（CBDC）條款表達不滿。另有財政鷹派不滿法案最終預算金額高達9006億美元，比原本川普政府5月提出的8926億美元多出80億美元。民主黨的爭議焦點則在於法案刪除了擴大現役軍人及軍眷體外受精（IVF）保險涵蓋範圍的條款。

儘管存在爭議，有94名民主黨議員及18名共和黨議員投下反對，這份國防授權法案仍獲得足夠的跨黨派支持在眾議院過關。眾院共和黨會議主席麥克萊恩（Lisa McClain）在X平台發文稱，「我很自豪我們的年度國防法案恢復了殺傷力，投資塞爾弗里奇的關鍵基礎設施，提高部隊薪資，並為我們的戰士提供擊潰敵人和保衛美國所需的工具。以實力謀和平！」

