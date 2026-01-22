美眾院外委會通過「AI看守法案」 限制特定高階晶片輸陸

美國聯邦眾議院外委會通過「人工智慧看守法案」，限制特定高階晶片出口到中國大陸。

美國聯邦眾議院外委會今天（21日）以42票對2票、壓倒性通過「人工智慧看守法案」，限制特定高階晶片出口至中國大陸。（戚海倫報導）

人工智慧看守法案要求，如果向中國大陸、俄羅斯及伊朗等敵對國家銷售AI晶片，必須通知國會。任何運算能力等同、或高於輝達H20晶片的處理器，都將受到監管。H20是依照美國現行規定，已經賣到中國的最強大晶片。人工智慧看守法案還必須通過眾院和參院全院表決通過，經過美國總統川普簽署，才成為立法。

廣告 廣告

去年底川普宣布，在符合國安條件下，允許輝達H200晶片出口到中國。這項「人工智慧看守法案」將讓美國國會議員可以在30天內，透過聯合決議案，封殺晶片出貨提案。

外交事務委員會主席兼法案提案人馬斯特表示，這項法案對AI晶片出口的限制，將比照軍事裝備對外銷售的管制方式。他強調，「如果我們是在討論Xbox上的戰爭遊戲，那輝達執行長黃仁勳想賣多少晶片就賣多少，我完全無權干涉他，但這關乎軍事戰爭的未來。」