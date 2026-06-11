美眾院委員會公布國防撥款法案 含20億美元助臺防衛

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記者賴韋廷／綜合報導

美國聯邦眾議院撥款委員會本月10日公布2027財政年度國防撥款法案，除了「臺灣安全合作倡議」的10億美元（約新臺幣315.8億元）援臺經費之外，法案更額外編列10億美元，以替換或補償提供給我國的國防物資及服務。

美眾院發布新聞稿，2027財政年度國防撥款法案預計撥款1兆720億美元預算，以全面提升美國戰略軍事優勢。其中，用於推動臺美防衛合作的「臺灣安全合作倡議」所屬10億美元款項，被納入美國國防安全合作局（DSCA）預算，戰爭部長未來可在取得國務卿同意後，動用這筆資金協助我國採購國防物資及配套服務，以及推動軍事教育與訓練合作等。這筆資金可動用期限為2028年9月30日。

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另外，2027財年國防撥款法案中，也在「跨軍種運作與維持」項目下額外撥付10億美元，以替換提供給我國的國防物資及服務，助我維繫防衛能力。

美眾院撥款委員會公布2027財年國防撥款法案，包含20億美元援臺預算。（達志影像／路透社資料照片）