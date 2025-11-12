美眾院將表決結束政府停擺 議長強生：非常樂觀

美國史上持續最久的政府停擺最快可能在12日、也就是政府關門的第43天結束。美國眾議院議長強生(Mike Johnson)已召集眾議員在停擺近8週後重返國會進行表決。

眾議院計劃審議參議院10日晚間通過的重啟政府法案，預料這項法案將在共和黨主導的眾議院過關。

由於政府關門所導致的行程延誤可能會使這項表決變得複雜，但強生表示，共和黨對投票結果「非常樂觀」。

眾議院自9月19日以來就不曾召開過立法議程。強生在那次表決後讓議員們回家，並將採取行動的責任推給參議院，表示眾議院的共和黨人已經盡了他們的職責。

在創下最長「關門」紀錄後，參議院10日爭取到8名民主黨參議員的支持，以60票對40票通過共和黨的臨時撥款法案。據指出，這項法案將恢復自10月1日起停擺的聯邦機構資金，並暫緩川普政府縮編聯邦人力的計畫，確保明年1月30日前不會出現裁員。

這項法案在眾議院表決後，如果過關，將送交川普簽署成法律。這項臨時撥款法案將政府資金運用延長至明年1月30日。