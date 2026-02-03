美眾院投票決定結束部分政府停擺 川普速簽撥款法案

美國聯邦參院上周通過一系列支出法案，聯邦眾議院今天接棒通過，法案火速送交白宮，由總統川普簽署成法，結束聯邦政府局部關門局面。

美國總統川普簽署一項龐大的撥款法案，結束3天的政府部分停擺，但也給國土安全部造成兩周後、另一個資金斷崖。（戚海倫報導）

美國聯邦眾議院稍早表決通過一項支出法案，結束聯邦政府局部關門3天的情況。美國總統川普隨即迅速將這項法案簽署成法。美國有線電視新聞網CNN報導，川普說，我很高興簽署綜合撥款法案，立即重新開放聯邦政府，並且為這個財政年度剩餘時間的大部分營運提供資金。

這次撥款中斷原因是協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市，開槍擊斃了兩名抗議人士，感到憤怒，導致有關國土安全部新資金的協商陷入僵局。

參議院民主黨領袖舒默表示，隨著國土安全部撥款延期兩周期限接近，民主黨人將「很快」向白宮和國會共和黨人提交一份關於修改美國移民及海關執法局（ICE）政策和策略的「詳細」提案。儘管聯邦參議院多數黨（也就是共和黨）領袖圖恩表示懷疑，但舒默堅持，兩星期足以達成，並且通過一項協議。舒默對媒體說，如果圖恩領袖能真誠談判，我們就能完成這件事。我們預計很快向共和黨人提交一份非常嚴肅詳細的提案。