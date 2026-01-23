美眾院授權編列1.5億美元「回補」對台軍援 確保拿到「現役新貨」

〔記者羅添斌／台北報導〕美國聯邦眾議院通過國防撥款法案，其中10億美元用於「台灣安全合作倡議」以強化台灣安全合作。法案也編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。熟悉台美軍事合作人士今天指出，這筆款項是為了落實「庫存回補」機制，確保美方撥交給台灣的戰備物資不僅速度快，且品質將由「堪用品」全面提升為「現役精良裝備」。

美國先前軍援台灣的軍事裝備，目前已經曝光丶且部隊官兵有在使用的裝備，包括美製戰鬥個裝丶M240B排用機槍，因海軍陸戰隊「戒護營」換裝而曝光的M4A1步槍等等，海軍使用的軍援裝備則是JUMP 20型無人機。另外，美國軍援裝備之一的是個人攜行式刺針飛彈，因為國防部長顧立雄在去年7月視導海軍陸戰隊 66 旅時首度正式曝光，這批個人攜行式刺針飛彈隨後也在漢光 41 號演習期間，因憲兵在台北捷運演練物資轉用、海軍陸戰隊以及陸軍特戰隊等單位執行防空演練時現身。

然而我方對各項軍援裝備並非都是照單全收，有些欠缺配套措施的軍援，事實上沒有辦法單獨運作，例如高空無人機若是沒有地面接收站的整合，其實根本難以有效運作。此外，也有些裝備運到台灣的時候，經檢視發現狀況太糟(例如防彈背心受潮發霉丶部分彈藥已逾壽期)等等，還得再通知美軍收回處理。

先前因為部分美國軍援裝備被譏為「清舊貨、清庫存」，部分特定網路社群還拿前兩年發生的「發霉防彈衣」與「過期彈藥」事件大作文章。對此，熟悉台美軍事合作人士今天指出，這次美國國會主動授權編列1.5億美元的「替換物資」專款，就是要建立一套「美軍撥給台灣、國會出錢買新貨補美軍」的正向循環。

他指出，根據美方「總統撥款權」(PDA)機制，美方是從現役庫存中直接提領物資交給台灣，這雖然能應對共軍威脅的急迫性，但過去因行政疏失導致部分受潮或老舊裝備運抵台灣。現在有了這筆專款，美方能直接向軍火商訂購同等級、甚至更新型的新品來回補美軍缺口，這也意味著未來美方撥給台灣的物資，將具備更高透明度與品質保證。

他表示，這筆1.5億美元的專款，有一部分功能就是為了「洗刷污名」。美方軍政高層已對後勤體系下達嚴令，未來透過PDA提供給台灣的物資，必須經過嚴格的品質檢驗，不得再出現包裝簡陋、規格不符丶超過壽期等錯誤。

