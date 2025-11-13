美眾院控中國操縱關鍵礦物價格 擴張經濟與地緣影響

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今天表示，中國數十年來一直試圖操控全球關鍵礦物價格，利用其控制權作為經濟武器，來擴大製造業並提升地緣政治影響力。

路透社報導，這項指控載於美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（U.S. House Select Committee on China）長達50頁的報告中，路透社已審閱該文件。這份報告是華府批評北京在關鍵礦物市場影響力的一連串公函之一。

近年來，美國前總統拜登和現任總統川普都試圖削弱中國在關鍵礦物領域的主導地位。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會的立法報告目標是將總統的行政命令制定成法律，其中包含價格控制和加強政府對價格報告機構的監管等多項建議。

中國駐美大使館未立即回覆置評請求。中方先前曾指控美國扭曲並誇大北京對稀土出口的管制措施，並在相關議題上製造恐慌。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示：「中國將一把上了膛的槍對準我們的經濟，我們必須迅速行動。」

穆勒納爾具備化學專業背景，曾任職於陶氏化學公司（Dow Chemical）。他補充說，北京的作法「導致美國喪失就業機會，使美國礦業業者歇業，並危及國家安全。」

這份由委員會幕僚編纂的報告，也得到了民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）的背書。

報告指稱，中國身為全球多數關鍵礦物的最大加工國，使美國及其盟國幾乎無法確定包括稀土在內部分金屬的實際價格。

報告還指出，許多礦物進行交易的倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）因隸屬香港交易所，容易受到北京影響。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會的報告引用已公開報告與數據，並指控中國特別針對鋰與稀土產業，透過抬高和壓低價格來促進自身經濟。

川普政府9月試圖入股美洲鋰業公司（Lithium Americas）時，即指出價格問題。

報告中提出13項政策建議，其中部分已由川普採納。報告的目的在於引發對中國在礦物市場影響力的更廣泛討論，而非解決所有問題。（編譯：陳昱婷）1141113