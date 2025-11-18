美眾院推動公開艾普斯坦檔案 爭議與疑點一次看
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國會議員預計明天推動一項法案，要求公開與已故性犯罪富豪艾普斯坦相關的政府文件。議員們表示，在這起涉及逾1000名疑似受害者的案件中，民眾有權知道真相。
艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年被依媒介未成年人賣淫等罪遭聯邦起訴，候審期間在獄中自殺身亡。這名與各國政商權貴過從甚密的億萬富豪案件疑雲始終未歇。有些人相信艾普斯坦手中握有一份名單，用來訛詐曾接受他媒介買春的權貴名流，並深信艾普斯坦之死是遭滅口。
法新社報導，聯邦眾議院幾乎篤定將推動「艾普斯坦檔案透明法案」（Epstein Files Transparency Act），強制要求公開非機密調查文件，內容涉及這名聲名狼藉金融家的運作細節，以及他2019年羈押期間死亡的相關調查。
共和黨籍總統川普（Donald Trump）仍可嘗試阻撓，但若眾議院以壓倒性票數通過法案，川普此時若讓法案在參議院胎死腹中，或動用否決權擋下公開文件，在期中選舉逼近、且民意大多支持透明化的情況下，都將難以加以解釋。
以下為「衛報」（The Guardian）彙整的關鍵問答：
● 「艾普斯坦檔案」是什麼？有哪些類型的文件？
根據美國司法部長邦迪（Pam Bondi）的說法，聯邦政府掌握與艾普斯坦刑事案件相關的「一卡車」文件，內容包括他私人飛機的飛行紀錄和聯絡人名單，也就是俗稱的「黑皮書」，而這份資料早已被公開上網。
司法部7月發布的備忘錄指出，該部門檢索了資料庫、硬碟和實體文件，發現超過300GB的資料和實體證物。
這些檔案中包含艾普斯坦及其受害者的影像和影片，其中一些受害者為未成年人；還有超過1萬個下載的非法兒童性剝削及其他色情影像。
部分相關文件目前仍受法院封存令保護。舉例來說，本週一名聯邦法官駁回司法部要求解封南佛羅里達刑案大陪審團證詞的請求。不過，也有部分原先遭封存的文件已於2024年初解封，其中揭露了過去在證詞和訴狀中以無名氏（John Doe）標示的當事人姓名。
司法部備忘錄指出，「多數資料仍受法庭命令封存。」備忘錄還說：「若艾普斯坦真的出庭受審，僅有極小部分內容會被公開，封存主要是為了保護受害者，而非掩蓋第三方的違法指控。」
部分人士擔憂，如果有關文件部分公開，受害者身分將有暴露風險。司法部指出，艾普斯坦對超過1000位受害者造成了身心創傷，其中部分為未成年人，所有人皆「承受獨特的痛苦」。
備忘錄指出：「這些檔案中交織著許多與受害者有關的敏感資訊，包括具體身分資訊如姓名、外貌、出生地、相關聯繫人、以及工作經歷。」
● 是否存在「客戶名單」？
司法部在備忘錄中指出，外界長久以來臆測的「名單」實際上並不存在，儘管長期關注艾普斯坦案的各界人士，特別是保守右派，總在提這個說法。
備忘錄指出：「我們也沒有發現可信證據，證明艾普斯坦曾透過勒索方式要脅知名人士。」文件說：「我們未發現證據能對未被起訴的第三人啟動調查。」
長年追查艾普斯坦案的「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）調查記者布朗（Julie K Brown）今年稍早也說：「根本沒有什麼艾普斯坦的客戶名單，完全是網路上的想像，也只是中傷他人的藉口罷了。」
布朗接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問時表示，名單的概念，其實起源於艾普斯坦前女友、英國前社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）彙整的電話通訊錄，也就是所謂的「黑皮書」。通訊錄裡的確有川普和其他名人，但同時也記載園丁、理髮師一類的日常聯絡人。
● 川普關於檔案的相關說法
艾普斯坦自殺身亡後，川普曾轉發一則推文，聲稱前總統柯林頓（Bill Clinton）夫婦與其死亡有關。他當時也告訴媒體，對於柯林頓是否曾前往艾普斯坦惡名昭彰的私人島嶼有疑問。
2024年總統大選期間，川普被問到相關話題時曾表示，他願意解密艾普斯坦文件，但優先順序排在911事件與甘迺迪遇刺案文件之後。他當時說：「如果內容裡有造假，有很多是假的，你不希望影響到無辜的人。」
邦迪今年稍早在接受福斯新聞（Fox News）訪問時曾說，司法部即將發布艾普斯坦的客戶名單，稱這份名單「就放在我桌上等著我審閱」，但她隨後又澄清，自己指的是個案文件，而不是名單。司法部確實將被稱為「第一階段文件」的部分資訊釋出給右翼網紅，但其中並未包含多少新資料。
川普對呼籲文件解密者愈來愈反感，甚至把整起事件形容為「無聊」、「騙局」，「沒人關心」。
他於7月16日在社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道：「我在6個月內取得的成就超過我國歷史上任何1位總統，而所有這些人，在假新聞媒體和渴望成功的民主黨人的強烈推動下，只想談論艾普斯坦騙局」。
到了11月16日，川普改口表示支持公開檔案。
他在真實社群貼文寫道，「眾議院共和黨員應該表決支持釋出艾普斯坦檔案，因為我們沒什麼好隱瞞的」。
● 川普名字是否出現在檔案中？
是的。川普與艾普斯坦曾是朋友關係，他名字的出現並不代表有參與艾普斯坦的犯罪行為。
由聯邦眾議院監督委員會民主黨人公布的文件中，包含一封艾普斯坦寫給川普傳記作家沃爾夫（Michael Wolff）的電郵，信中艾普斯坦寫道：「他當然知道那些女孩，還曾要求麥克斯威爾別再這麼做。」
艾普斯坦經常寫郵件談論川普，多數言辭帶有侮辱性。他在1封電郵寫道，「我見過不少壞人」，「但沒有一個比川普更壞。他全身沒有一絲善良」。
● 這些檔案可能解答哪些疑問？
這些檔案可能釐清許多關於艾普斯坦及其核心圈的問題。
外界至今仍不清楚艾普斯坦是如何累積財富，以及他如何取得資金進行大規模的人口販運。他常被稱為金融家，名下有豐厚資產，包括2座私人島嶼和私人飛機。
參議院財政委員會首席民主黨員魏登（Ron Wyden）向「紐約時報」透露，4大銀行曾「標記」超過15億美元交易，包括數千筆替富有友人購買和出售藝術品的電匯、來自富有個人的顧問費，以及轉給多位女性的款項。
外界也持續關注艾普斯坦與情報圈的潛在勾結。邦迪告訴記者：「至於他是不是特工，我沒任何根據。我會再跟你們確認。」前以色列總理班奈特（Naftali Bennett）則斷然否認艾普斯坦是以色列特務這項長年以來沒有根據的說法。班奈特說：「所謂艾普斯坦為以色列或（以色列情報機構）摩薩德（Mossad）效力、藉此經營勒索集團的指控，完全錯誤。」
外界也對艾普斯坦的死亡方式疑點重重。美國司法部曾公開艾普斯坦自殺前後11小時的監獄監視器影像，但當中有近3分鐘的畫面不見，引發更大質疑。邦迪曾表示，畫面缺失是因為監獄管理局正在重設系統。
還有很多未解謎團，例如艾普斯坦如何長年逃過法律制裁。邁阿密先驅報記者布朗對「大西洋月刊」表示，她心中最難以釋懷的問題，得追溯到2008年，當時地方和州政府已經在調查艾普斯坦的犯罪行為，司法部卻決定不展開全面追查。
布朗說：「如果這些2006、2007、2008年間為美國民眾做事的人做好本分，我們今天根本不會坐在這兒，許多受害者甚至不會受到傷害。」（編譯：蔡佳敏）1141118
