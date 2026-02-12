美眾院撤銷對加拿大所徵關稅 參院與川普仍可否決
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國眾議院今天投票撤銷川普總統對加拿大商品所開徵的關稅，雖然此舉象徵意義大於實質影響，但這是共和黨人對川普代表性的經濟政策少見的反對聲音。
法新社報導，這項民主黨提案是以219票贊成、211票反對獲得通過，其中6名共和黨議員投下贊成票。
不過此一表決結果象徵意義居多，眾議院可考慮結束川普去年所宣布的國家緊急狀態，但所有希望撤銷川普關稅的提案，還要經參議院通過，並由總統簽署。
就算參院通過此案，最後也必然遭到川普否決，國會也很難拿到推翻川普否決所需的2/3多數。
川普先前在「真實社群」（Truth Social）威脅同黨議員，「任何共和黨人，無論是在眾議院還是參議院，如果投票反對關稅，都將在選舉時承受嚴重後果。」
川普補充說，「關稅保障我們的經濟和國家安全，任何共和黨人都不應該破壞這項特權。」
今天稍早，共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）在社群媒體表示，國會議員「不能也不應將我們的責任外包」。
他補充說：「作為一名老保守派，我知道關稅是向美國消費者徵稅。」這個議題的辯論和投票，應該在眾議院進行。
自從川普去年年初重返白宮以來，加拿大與其他美國貿易夥伴一樣，承受來自川普多次的關稅衝擊，川普動用緊急經濟權力為他所課的關稅辯護。
然而，川普去年對許多加拿大產品徵收35%關稅，但他降低能源進口稅率，並對根據美墨加貿易協定（USMCA），廣泛豁免進入美國的商品關稅。
川普對特定產業徵收的關稅，尤其是針對汽車、鋼鐵和鋁，對加拿大造成沉重打擊。
但整體而言，根據美墨加貿易協定，超過85%的雙邊貿易仍然維持零關稅。
另外，川普以緊急經濟權力為由徵收特定國家關稅，最高法院將在近期內就其合法性做出裁決。
儘管川普一再宣稱關稅對國家有利，但「皮尤研究中心」（Pew Research Center）本月一項調查顯示，60%的美國人不贊成川普提高關稅。（編譯：屈享平）1150212
