美眾院撤銷關稅案過關 川普怒嗆倒戈黨員

▲美國眾議院11日晚間投票反對美國總統川普對加拿大課徵關稅，最終在6名共和黨人倒戈下，以219票贊成、211票反對通過決議案。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國眾議院11日晚間投票反對美國總統川普對加拿大課徵關稅，最終在6名共和黨人倒戈下，以219票贊成、211票反對通過決議案。儘管這項決議最終仍會被川普否決，但共和黨人的倒戈具有很大的象徵意義，顯示川普的關稅戰已開始動搖黨內最忠實的盟友。

根據紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社等外媒報導，川普2025年重返白宮後，以打擊芬太尼走私為由，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，IEEPA）對所有加拿大進口商品加徵25%關稅。

美國眾議院11日晚間，在6名共和黨人與民主黨人聯手下，以219贊成、211反對，通過撤銷川普對加拿大課徵關稅的決議案。該決議案將送交參議院表決，參院目前也已醞釀通過，但後續送交白宮後注定將遭到川普否決。不過由於眾議院贊成票數未達足以推翻總統否決權的三分之二門檻，這項決議案預料將胎死腹中。

但這項投票象徵著共和黨內部對川普貿易戰長達數月的憤怒達到了頂點，這場貿易戰甚至讓國會中一些最堅定的川普盟友也私下感到不安。

而這不會是川普面臨的最後一場關稅硬仗：民主黨已成功啟動程序性權力，將在未來幾週強制發起更多投票，包括針對墨西哥的關稅，以及所謂的「解放日」（Liberation Day）全球關稅。

川普的警告與強硬回應

不過在川普對共和黨仍保有強大控制力情況下，此次出現了罕見的集體倒戈。眾議院議長強生（Mike Johnson）與川普的立法團隊在過去幾天內，未能說服足夠數量的黨內成員阻止這項由民主黨主導的投票。

強生試圖淡化此事，宣稱川普對投票反對其關稅權限的共和黨人「並不生氣」。強生向CNN表示：「他不生氣。我剛離開白宮，他理解發生了什麼。這不會改變他的政策，如果真的送到他桌上，他可以行使否決權。」

不過就在幾分鐘之後，川普便在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文打臉，他寫道：「任何在眾議院或參議院投票反對關稅的共和黨人，在選舉時——包括黨內初選——都將面臨嚴重的後果！」

這六名冒著政治風險與民主黨站在一起的共和黨眾議員分別是：湯瑪斯·馬西（Thomas Massie）、唐·培根（Don Bacon）、凱文·凱利（Kevin Kiley）、傑夫·赫德（Jeff Hurd）、布萊恩·菲茨派翠克（Brian Fitzpatrick） 以及 丹·紐豪斯（Dan Newhouse）。

