美眾院撥款委員會依川普要求「撥10億美元強化台灣安全合作」、另編1.5億美元替換給台灣國防物資

美國聯邦眾議院撥款委員會昨（20）日公布跨黨派折衷版法案，依總統預算請求，撥款10億美元（約新台幣316億元）強化台灣安全合作，另編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

美國國會去年底通過「國防授權法案」，已同意為「台灣安全合作倡議」提供10億美元的授權額度。而美國聯邦眾議院撥款委員會昨日公布金額達8392億美元的國防撥款法案，正式編列預算，讓行政院部門得以實際運用這筆經費。

撥款委員會透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），另撥款1.5億美元用於替換提供給台灣的國防物資及相關費用的補償。

另外，撥款委員會的法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）的款項中，應撥出10億美元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至2027年9月30日止。

DSCA對「台灣安全合作倡議」的定義為，為使台灣能維持足夠的自我防衛能力，可透過強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及中央政府安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略；或提升台灣中央政府民事機關能力，以對前述部隊進行監督與支援。

根據法案，這項資金由戰爭部長在與國務卿協調一致之後，用於向台灣提供協助，包括新購國防裝備、服務，以及軍事教育與訓練。戰爭部長應每季就這項資金的使用情形與狀態，向國會國防相關委員會提交報告。

