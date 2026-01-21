美眾院撥款委員會同意川普請求 撥11.5億美元助台灣強化國防

美國聯邦眾議院撥款委員會公佈國防撥款法案，其中將提供台灣11.5億美元資金，以強化台灣國防。

美國聯邦眾議院撥款委員會，20日公布跨黨派與跨院協商後的折衷版國防撥款法案，依美國總統川普預算請求，編列10億美元，合台幣約317億元，強化對台安全合作；另外也將撥款1.5億美元，合台幣約48億元，用於替換提供給台灣的國防物資，及相關補償費用。（葉柏毅報導）

據瞭解，美國聯邦眾議院撥款委員會公布的國防撥款法案，總額高達8392億美元。委員會發表聲明，總共將撥付台灣總共約11.5億美元，強化台灣安全及向台灣提供國防物資替換。

美國國會去年底通過的「國防授權法案」，同意為「台灣安全合作倡議」提供10億美元的授權額度；而這次公布的撥款法案，則是正式編列預算，讓行政部門得以實際動用相關資金。

美國「國防安全合作署」（DSCA）表示，「台灣安全合作倡議」的主旨，在於協助台灣維持足夠的自我防衛能力，包括強化台灣軍隊、中央政府安全部隊與安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略，或提升台灣中央政府民事機構的監督與支援能力。

「台灣安全合作倡議」的概念可追溯至2021年，由美國聯邦參議員霍利提出的「武裝台灣法案」，目的是協助台灣加速建構不對稱防衛能力，並推動國防改革，特別是強化後備戰力。