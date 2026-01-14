美眾院查艾普斯坦案 柯林頓遭傳喚拒出席作證

美國性犯罪富豪艾普斯坦檔案解密後，柯林頓和艾普斯坦及其他女性合照的影像曝光，還有一幅柯林頓扮女裝的油畫引人側目。眾院監督委員會啟動相關調查，13日傳喚柯林頓作證，但他並未現身。

美國眾院監督委員會主席柯默表示，「柯林頓總統未能依照國會，正式授權的傳票出席，實在令人遺憾，監督委員會現在將對這位前總統啟動藐視國會的程序，指控他公然違抗法律。」

眾院監督委員會揚言，下週將對柯林頓提起藐視國會的程序，但也遭傳喚的前國務卿希拉蕊，則在X平台發表致柯默的聯名信，強調對他們夫婦倆發出的傳票在法律上無效。因為柯默允許其他涉案者向委員會書面證詞，卻選擇性地對他們執行傳票，而且川普總統3年前因國會暴動案遭國會傳喚時也缺席，監督委員會當時選擇默不吭聲，現在顯然有雙重標準。

柯默則表示，艾普斯坦在柯林頓執政期間曾17次造訪白宮，柯林頓也曾27度搭乘艾普斯坦的私人飛機，雖然沒有人指控柯林頓有不法行為，但國會仍有問題要釐清。柯林頓夫婦過去與艾普斯坦曾有交情，不過目前並沒有證據顯示柯林頓涉及性販運犯罪，夫妻倆透過公開信表明，將全力捍衛自身權益。艾普斯坦在2019年因涉嫌未成年性交易和性虐待被捕，隨後在曼哈頓監獄中離奇自殺身亡，這起案件捲入眾多政商名流，甚至包括川普總統在內，目前美國國會仍在施壓司法部公布相關檔案。