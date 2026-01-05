美眾院議長強生挺川普 委內瑞拉行動「毋須國會同意」

眾議院議長強生說，川普不需要國會同意，即可進行委內瑞拉行動。

美軍逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛，美國眾議院議長強生聲稱，川普總統毋須事先獲得國會同意或授權，就可以進行軍事行動。（戚海倫報導）

美國眾議院議長強生在參加空襲委內瑞拉的閉門簡報會前，接受美國有線電視新聞網CNN訪問，他表示，這次行動只需要通知國會，並且完全符合美國憲法第二條的規定，這項條款限制了總統單方面發動戰爭的權力。

英國廣播公司BBC報導，強生說，行動發生後幾小時內，川普和內閣成員就和強生交談，並且做了「他們應該做的一切」。強生補充，這次行動恰當，將會了解更多細節，預計本周將向所有國會議員進行全面簡報。

BBC報導，眾議院少數黨領袖傑福瑞斯則是批評了川普政府對委內瑞拉發動攻擊，並且逮捕馬杜洛的決定。他批評美國的這些行動，沒有經過國會批准，傑福瑞斯補充，將就政府在委內瑞拉問題上採取的行動，以及他們可能向委內瑞拉增派軍隊的可能性，與政府進行對抗。