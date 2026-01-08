美眾院議長：川普國情咨文演說2/24登場

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天宣布，總統川普第2任期的首次國情咨文演說將於2月24日發表。

法新社報導，強生在一封公開致川普的信函中表示：「我們期待在2026年推進眼前的各項重要工作，為美國人民服務、捍衛自由，並維護這場偉大的自治實驗。」

「為此，我非常榮幸且極其有幸地邀請您，於2026年2月24日星期二，在美國眾議院議事廳向國會聯席會議發表演說。」

川普去年3月也曾在國會兩院聯席會議發表演說，不過總統任期首年的這類演說並未正式定義為國情咨文。

川普即將發表這場演說之際，他正因生活成本問題及爭議性的移民鎮壓行動，在國內面臨政治阻力；與此同時，他日益激進的外交政策也引發國際社會的強烈反彈，令美國鄰國及歐洲盟友感到不安。

今年被視為決定成敗的一年，預料川普將在這場演說中提出他對國家未來的願景。如果民主黨在至關重要的期中選舉中贏得眾議院多數，將可在川普剩餘任期內限制他的權力。

來自路易斯安那州的強生是立場強硬的保守派。他補充說：「在您的領導與果斷行動下，美國變得更強大、更自由、更繁榮。」

「2025年，您的執政團隊與第119屆國會攜手合作，推動了史上最具影響力的施政方針之一，全美各地的民眾都將感受到務實治理帶來的具體成果。」（編譯：張曉雯）1150108