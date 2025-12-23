美眾院跨黨派議員表態 支持日本譴責陸施壓

美國聯邦參眾兩院，都提交支持日本，譴責中國的議案，要求中國大陸不要再藉機生事，對日本咄咄逼人。

美國眾議院跨黨派議員，最近提交一項支持日本的決議案，譴責中國因為日本首相高市早苗的涉台言論，而對日本採取一連串「施壓行為」，指出「日本政府有權利就地區問題，不畏經濟和軍事施壓，表明本身見解」。（葉柏毅報導）

有分析指出，聯邦眾議院之所以要提案支持日本，是由於川普政府一直想與中國大陸進行貿易談判，而對中日爭端，保持距離，遲遲不表態支持日本。因此聯邦眾議院認為，至少聯邦立法機構，應該要適當地表達立場。

決議案表示，美國將「毫不動搖地支持」美日同盟，同時也積極評價日本政府在受到中國施壓的情況下，為台海和平與穩定採取措施。決議案同時呼籲中方，不要再對日本施壓，中日雙方應該展開建設性對話。

聯邦眾議院這項支持日本的決議案，是由共和黨議員金映玉起草。就在12月17日，美國聯邦參議院外交委員會跨黨派議員，也提交了一項譴責中國大陸、支持美日同盟的決議案。