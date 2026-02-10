美眾院跨黨派通過保護台灣法案 劍指中國

美國國會大厦。(Canva)

美國聯邦眾議院於9日以395票贊成、2票反對的壓倒性優勢，通過「保護台灣法案」（Pressure Regulatory Organizations to End Chinese Threats to Taiwan Act），旨在透過國際金融體系制衡中國對台威脅。





該法案明定，若美國總統認定中國的行動危害台灣安全、社會或經濟系統，美方相關部門必須採取行動，將中國代表排除於G20、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）等關鍵全球金融組織之外，展現美方以經濟手段遏阻侵略的堅定決心。

提案人、共和黨眾議員盧卡斯（Frank Lucas）強調，除了軍事防禦，經濟制裁亦是應對威脅的強心針，美國必須讓中方明白，任何侵略行為都將導致其被國際金融體系孤立。



共和黨眾議員希爾（French Hill）則痛批中國持續透過軍演與經濟脅迫試圖改變現狀，重申台灣的未來須經台灣人民同意，而非屈從於封鎖或武力攻擊。





民主黨眾議員碧堤（Joyce Beatty）亦對法案表示支持，指出過去美國在台灣地位問題上的立場曾有動搖，但在當前情勢下，美國絕對不能坐視台灣面臨威脅而不顧。此法案不僅反映了美國國會跨黨派的高度共識，也將經濟制裁由雙邊層次提升至國際組織的集體制裁預備。





「保護台灣法案」後續將送交參議院審議，待通過並經總統簽署後方可正式生效。值得注意的是，前屆眾議院雖曾通過類似法案，但在參議院擱置，本次法案能否在目前的國際氛圍下順利完成立法程序，已成為台美中關係觀察的重要指標。