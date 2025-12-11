美眾院跨黨派通過國防法案 限制川普撤軍歐洲、助台灣抗中國侵擾

記者蒲世芸／綜合報導

美國聯邦眾議院10日以312比112的跨黨派票數，通過一項金額高達9,000億美元（約新台幣28兆元）的國防授權法案（NDAA）。不僅納入總統川普的多項國安政策，同時也對政府撤軍、援助烏克蘭與五角大廈的運作設下更多國會制衡。其中還包括了為「台灣安全合作倡議」提供的10億美元（約新台幣313億元）資金，以授權資金供美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾，並建立美台無人系統聯合計畫。而該法案接下來將送交參議院，預料也會順利過關，然後再送交川普簽署。

法案接下來將送交參議院，若順利過關再送交川普正式簽署。（圖／翻攝自X平台 @FLOTUS）

貫徹川普意志

法案內容明顯帶有濃厚的川普風格，包括取消五角大廈的多元、公平、共融（DEI）計畫，以及美軍將獲得3.8%薪資調升。白宮表示，這項法案將能「強化美國國防工業基礎，並刪除浪費且激進的計畫」。

然而要把法案送上表決，眾議院共和黨內也曾出現反彈，特別是強硬派議員不滿內容仍包含援助烏克蘭、限制美軍撤出歐洲等條文，批評這根本與川普的「美國優先」背道而馳。

限制撤軍歐洲、兩年4億美元援烏引反彈

法案中亦明確規定，禁止美國在未經國會認可的情況下，把駐歐洲的美軍縮減至 7萬6千人以下，期限超過45天也不行；若要撤軍，必須由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與美歐司令部最高將領共同證明此舉符合美國國安利益，且已諮詢北約盟國。

這項條文正面挑戰川普大幅撤軍的方向，尤其五角大廈近期宣布縮減在德國、羅馬尼亞與波蘭的部隊，引發國會震驚。

此外，法案也再授權每年4億美元（約新台幣1.2百億元）的烏克蘭安全援助，期限延長兩年。部分共和黨人因此反對法案，喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene） 表示：「我很想支持我們的軍隊，但我拒絕支持外國援助、外國軍隊與外國戰爭。」

國會指控防長赫格塞斯與五角大廈不透明。（圖／翻攝自X平台 @ianmiles）

國會不滿五角大廈「不透明」

法案同時反映兩黨日益高漲的憤怒，尤其針對川普政府近期在國際水域發動的船隻攻擊行動，至少造成87人死亡，國會指控五角大廈缺乏透明度。為此，法案要求國防部必須提供無剪輯版本的攻擊行動影片與指揮命令；若國防部長未配合，將扣減他25%的差旅預算。

白宮此前聲稱，這些攻擊是用來打擊向美國走私的「毒品恐怖分子」。軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith） 批評，這項立法就是在「重新確立國會作為共同治理分支的權力」，以遏止白宮與國防部的「不透明與缺乏問責」。

跨性別禁令、無人機監控擴權爆爭議

儘管部分共和黨主導的保守社會政策在最後談判中被刪除，例如禁止五角大廈支付跨性別軍人性別重置手術，但仍有一些具爭議的條文保留下來。

包括像是禁止跨性別女性參加美國軍事院校的女性運動項目、放寬華盛頓雷根機場周邊的軍事航班追蹤規範，可在特定任務中關閉追蹤系統，以及擴大聯邦與地方執法機關干預、攔截、癱瘓無人機的權限。

