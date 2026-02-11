美眾院通過保護台灣法案 綠委樂見 藍委指美藉台灣嚇阻中共

美國眾議院通過「保護台灣法案(PROTECT Taiwan Act)」，要求中國行動一旦被判定對台灣安全構成威脅，美國應將中國排除於多個主要國際金融體制與組織之外。對此，民進黨立委王定宇今天(11日)感謝美國政府對台灣的支持；國民黨立委黃仁則表示不樂見美國持續拿台灣議題嚇阻中共。

美國眾議院9日通過「保護台灣法案(PROTECT Taiwan Act)」，要求美國政府一旦認定中國行動導致「對台灣人民安全、社會或經濟體制的任何威脅」，以及「由此對美國利益造成任何危險」，美國可在「最大可行範圍內」尋求將中國代表排除於20國集團(G20)等多個國際金融體制與組織之外。

對此，民進黨立委王定宇受訪表示，「保護台灣法案」是延續及落實「台灣關係法」意旨的方案之一，當中國意圖對台灣發動衝突時，美國國會可通過決議，要求美國政府對中國進行金融制裁，向中國傳達「不能一方面透過國際體系得到好處，另一方面又用軍事力量改變國際現狀、傷害國際利益」。他感謝美國政府對台灣的支持，也樂見任何增進台美關係的法案通過。王定宇：『(原音)所以感謝美國華府，最新的訊息，剛剛以極高懸殊的票數通過保護台灣法案。我們相信這個法案在眾議院有這麼高的共識，在參議院也會得到相對的支持，我們樂見任何增進台美關係以及增進台灣法案的通過。』

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤也說，美國跨黨派議員再次「挺台抗中」，該法案對台灣的重要意義是「台灣有事、美國有事、世界都有事」，凸顯台灣安全不僅攸關印太地區安全，更關乎美國利益，且嚴重影響世界秩序。她感謝美方對台灣的支持，並表示當世界都在挺台灣，唯獨台灣國會「自己人卡自己人，自己人傷害自己的國家」。

國民黨立委黃仁則說，台灣絕不挑起任何戰爭，但美國從過去至今一直拿台灣議題嚇阻中共，台灣何其無辜。黃仁：『(原音)我們一直尋求的是和平、然後進步、然後發展，希望我們能夠在國內把我們百姓的一些民生法案或經濟法案能夠更好。這不是我們一直挑起，是美國一直拿我們作為他們的一個藉口，再影射到中共大陸，我想這不是我們國內所樂見的一些想法。』

黃仁表示，他希望美國是真的表達對台灣的關愛與保護，而不是要求台灣對美軍購，卻沒有如期交貨。