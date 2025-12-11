美眾院通過協商版《國防授權法案》 將送參院表決

記者廖子杰／綜合報導

美國聯邦眾議院10日通過參、眾兩院近日公布的協商版2026財政年度《國防授權法案》（NDAA），授權創新高的9010億美元（約新臺幣27.9兆元）軍事開支，其中包含軍援臺灣最高10億美元（約新臺幣313億元）；該法案後續將送交參議院進行表決。

綜合外媒報導，經美國會兩院協商，超過3000頁的最新版NDAA於7日出爐，並在10日獲眾院以312票對112票表決通過，形同為這項必須通過的法案，連續第65年正式立法鋪平道路；該案接下來將提交參議院審議，可望下週獲參院通過，送交白宮由總統川普簽署生效。

聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯發布新聞稿表示，當美方面對自二戰以來最複雜的安全環境時，2026財年NDAA不僅「落實川普總統以實力換取和平的議程，也確保美軍成為全球準備最充分、最具殺傷力和能力的戰鬥部隊」。

值得注意的是，法案更授權最高10億美元，用於推動「臺灣安全合作倡議」，擴大我國涵蓋醫療設備、補給及戰傷救護等能力；且要求美防長（戰爭部長）須於2026年3月1日前與臺啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供我軍與美國部隊使用，並須符合《臺灣關係法》規範等。

美國會協商版2026財年《國防授權法案》10日獲聯邦眾議院通過，將送交參議院表決。（達志影像／美聯社）