美眾院通過國防授權法案 助台抗中侵擾推無人機計畫

（中央社記者侯姿瑩華盛頓10日專電）美國聯邦眾議院今天通過參、眾兩院妥協版「國防授權法案」，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金；授權資金供美軍持續訓練台灣，抵抗中國侵擾；美台建立無人系統聯合計畫。法案接下來將送交參議院表決。

美國聯邦參議院、眾議院先前各自通過年度大法「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），兩院必須「喬出」統一版本，再各自通過後由總統簽字生效。

經兩院軍委會角力，最新版的「國防授權法案」7日公布後，眾議院今天以312票對112票表決通過。

聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）發布新聞稿表示：「當我們面對自二戰以來最複雜的安全環境時，2026財政年度國防授權法案落實了川普總統以實力換取和平的議程，並確保我們的戰士成為全球最有準備、最具殺傷力、最具能力的部隊」。

根據眾院軍委會發布的法案摘要，重點包括抵制中國威脅、確保印太任務成功及支持印太盟友與夥伴等。有關強化台灣防衛的部分包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元的全額資金；授權美國部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國侵擾及惡意影響力行動；要求五角大廈設法和台灣建立聯合計畫，部署無人系統及反無人系統。

根據已公布的新版法案，在2026財政年度授權撥給戰爭部的經費中，最高10億美元可用於推進台灣安全合作倡議，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

法案也指出，美國戰爭部長須於2026年3月1日前設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，包括共同開發、共同生產這些系統，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合台灣關係法規定。

另外，法案要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

法案還寫道，戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，也就是滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及支持為台灣建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告，否則只能使用75%的差旅費用。

「國防授權法案」也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。（編輯：韋樞）1141211