美眾院通過國防授權法案 強制公布中共高層資產狀況
美國聯邦眾議院日前通過參、眾兩院妥協版「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），該法案明文規定，美國國家情報總監（Director of National Intelligence，DNI）應將中共領導層的財富報告公開上網，且內容應涵蓋個人財富、金融資產及商業利益之完整評估。此外，條文直接點名清查港澳資產，顯示美方鎖定其為中共高層隱匿財富的關鍵中轉站，不再視這兩地為監管的模糊地帶。
美國聯邦眾議院於美東時間10日以312票贊成、112票反對，通過預算規模高達9,010億美元（約新台幣28.2兆元）的國防授權法案，法案中包含對台軍援最高10億美元（約新台幣313億元），該案預計將於下週提交參議院審議，通過後將送交白宮，由美國總統川普（Donald Trump）簽署生效。
值得注意的是，根據新版法案規定，國家情報總監須在法案生效一年內，經諮詢國務卿與國防部長意見後，針對中共總書記、中共中央政治局常務委員會成員、中央政治局委員等高層，完成財富評估報告。該報告內容須涵蓋個人財富、金融資產及商業利益之完整評估，除須提交予參眾兩院的情報及外交委員會外，並應於國家情報總監辦公室的官方網站上公開發布。
在資產調查範圍方面，報告將深入盤點由上述高層直接或間接擁有的實體和金融資產證據，包括中國境內及境外不動產持有情況、任何高價值的個人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶等；此外，條文更罕見將香港與澳門特別行政區納入房地產清查範圍，美方意在封堵資金中轉的灰色地帶，讓中共高層的隱匿資產無所遁形。
除了有形資產，法案更進一步針對隱匿手段進行清查，要求識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代理人、商業夥伴或其他實體，該項調查將以國家情報總監辦公室於2025年3月所發布的《中國共產黨領導層之財富與腐敗活動》（Wealth and Corrupt Activities of the Leadership of the Chinese Communist Party）之報告中所提及者為基準。
最後，在報告形式上，法案明定應以非機密形式呈現，以利公眾查閱；惟考量保護情報來源與方法，若涉及敏感的非公開資訊，在提交給國會相關委員會的版本中可視需要增列機密附件。
