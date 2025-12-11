美眾院通過國防授權法 撥10億美元挺台灣安全

美國聯邦眾議院十日以壓倒性多數票通過預算規模逾九千億美元（約台幣卅一點五兆元）的二○二六年度國防授權法案，接下來將送往參議院投票，趕在年底期限前過關。法案中撥款十億美元資助「台灣安全合作倡議」，支持美軍持續為台灣進行訓練、部署無人機等防務合作，但原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列入。

眾議院十日針對總額九○○六億美元的國防授權法案（ＮＤＡＡ）投票，最後以三一二票比一一二票通過，共有九十四位民主黨議員和十八位共和黨議員投下反對票。

路透報導，在擔憂中國大陸可能試圖入侵台灣之際，二○二六年版ＮＤＡＡ撥款十億美元資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統以及海巡合作。

不過，參議院原先通過的法案版本要求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演，眾院通過的版本卻沒有納入相關文字。

此外，ＮＤＡＡ要求建立程序，審查流向中國的對外投資，規定美國公民與企業在投資中國敏感技術時向美國財政部報備，並賦予財政部更大權力阻止此類交易；同時納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技公司獲取聯邦資金。法案並授權提供菲律賓十五億美元新安全援助，並對削減二萬八千五百名駐韓美軍施加新限制。

該法案全力支持美國總統川普推動的「金穹飛彈防禦系統」、Ｆ-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時支持川普要求盟友承擔更多自我防衛負擔。

此外，在川普政府公布對俄羅斯友好並重新評估美國與歐洲關係的新版「國家安全戰略」後，明年度ＮＤＡＡ加入多項強化歐洲安全條款，包括未來二年每年提供烏克蘭四億美元，向美國企業支付費用以供應烏軍所需武器，同時授權「波羅的海安全倡議」，提供一點七五億美元支持拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞防務，並限制國防部不得將駐歐美軍縮減至七萬六千人之下，禁止美國歐洲司令放棄北約最高盟軍司令一職。

法案內容包括為美國軍人加薪，也凍結國防部長赫塞斯的差旅預算，直到他提供針對加勒比海疑似運毒船的美軍攻擊行動畫面及攻擊命令內容供國會審查，才得以解凍。

路透報導，參院預料將在下周通過ＮＤＡＡ，川普先前已表示他會簽署生效。

