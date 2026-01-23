美眾院通過國防撥款法案 366億專款援台「強化軍購及訓練」

川普要求撥10億美元安全倡議及1.5億美元物資補償挺台防衛，眾院已通過法案。（資料畫面）

美國聯邦眾議院於當地時間22日下午，以341票對88票的高票數，通過總額高達8,387億美元的「2026財年綜合撥款法案」。其中，針對台灣的安全協助預算備受矚目，共編列11.5億美元（約新台幣366億元），旨在提升台灣軍隊抵禦脅迫與侵略的自我防衛能力。

本次通過的國防撥款法案中，明確劃分了兩筆關鍵援台資金，包括台灣安全合作倡議10億美元（新台幣318億元），專款撥付予國防安全合作署（DSCA），用於協助台灣新購國防裝備、服務，以及推動軍事教育與訓練，該款項動用期限可至2027年9月30日。以及國防物資替換補償1.5億美元（新台幣47億元），用於替換及補償美國此前提供給台灣的國防資源，確保美軍戰備庫存不因援助受影響。

根據DSCA定義，這筆資金將用於強化台灣軍隊、中央政府安全部隊及機構的能力。除了第一線的武裝力量，資金亦可延伸至提升民事機關對軍事行動的監督與支援效能。法案並要求戰爭部長需與國務卿協調，且每季向國會提交預算執行進度報告。

在整體印太區域佈局方面，法案撥款約1680萬美元（約新台幣5.35億元）支持「亞太區域倡議計畫」，供印太司令部展開演習、訓練與人道援助。

值得注意的是，法案中納入了嚴格的科學研究紅線，比如不得資助「武漢病毒」研究所及與其相關的活動，也嚴禁資助「生態健康聯盟」在中國執行且受中國政府支持的研究計畫，除非經查符合美國國家安全利益。此舉反映出美國國會對於病原體研究風險的高度戒心。由於聯邦政府資金將於1月30日到期，參議院預計於下週復會後速審。





