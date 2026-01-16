美眾院通過外國軍事融資法案 提供台灣逾720億補助及貸款

美國眾議院於當地時間15日宣布，已以341票贊成、79票反對的表決結果，通過《2026財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫（NSRP）撥款法》。根據法案，美國將向印太地區夥伴國提供外國軍事融資，其中包含給予台灣3億美元補助（約新台幣95億元）以及20億美元（約新台幣631億元）貸款保證，合計約新台幣726億元，用於支持台灣強化防衛作戰能力。

美國眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）指出，該法案同時要求，美國國務卿在決定對外援助分配時，必須將受援國在聯合國的投票紀錄，以及對台灣觀察員資格的支持程度納入考量。

美國眾議院「美國中共戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，「過去1個月以來，台灣人民接連遭受網路攻擊與解放軍激烈軍事演習。該立法將為台灣提供更多支持，並強化川普政府上個月促成的歷史性軍售案。」穆勒納爾並強調，必須加快對台武器交付進程，以嚇阻2027年以後可能發生的衝突。

此外，該法案也將撥款3590萬美元（約新台幣11億元）給美國在台協會（AIT），並全額資助4億美元用於「反制中共影響力基金」。根據美國立法程序，該法案須在眾議院與參議院通過文字一致的版本後，再由總統川普簽署才能完成立法。

外國軍事融資是什麼？

外國軍事融資（FMF）是美國提供符合資格的夥伴國，用於採購美國國防物資、服務及訓練的計畫；美國國務卿可決定由哪些國家獲得FMF及其額度，並由美國國防部負責向受援國提供補助或貸款。

FMF可採2種方式提供給外國國家，包含無償軍援（補助方式）或是融資貸款、擔保貸款。