美眾院通過挺台法案 林佳龍：建構更堅韌夥伴關係
針對美國聯邦眾議院通過「保護台灣法案」(PROTECT Taiwan Act)，外交部長林佳龍在社群平台發文感謝提案與支持這項法案的美國國會議員，強調這項成果再次彰顯美國國會跨黨派對台灣安全與民主韌性的堅定支持，並期待台、美持續攜手守護和平，建構更堅韌夥伴關係。
關於美國聯邦眾院通過的「保護台灣法案」，外長林佳龍表示，該法案全名是「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」(Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act)，英文縮寫PROTECT就是「保護」的意思，展現國會友台議員們設計法案名稱的巧思。
林佳龍指出，「保護台灣法案」主要內容是如果台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動而面臨威脅，美國應在最大可行範圍內推動將中國排除於G20、國際清算銀行、巴塞爾銀行監理委員會等重要國際金融與監理機制。
美國國會與行政部門近年持續以具體行動深化台美夥伴關係，包括去年底通過「台灣保證落實法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)並由美國總統川普簽署生效；第六屆「經濟繁榮夥伴對話」順利落幕並簽署聯合聲明，建立更緊密「共生夥伴關係」，且近日也預計簽署台美對等貿易協定。林佳龍說：『(原音)台、美之間用了一個叫「共生夥伴」，這是我們經過努力之後就是一種symbiotic partnership。我在推動就是台美聯合艦隊，這不是軍事安全狹義定義，也包括經濟的繁榮發展。』
林佳龍感謝美國行政與立法部門對台灣的支持、信賴與重視，也期待兩國持續攜手守護和平、共創繁榮，建構更加堅韌的夥伴關係。
