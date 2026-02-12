美眾院通過撤銷加國關稅法案 BBC：需川普批准、僅具象徵意義

美國眾議院11日針對一項終止對加拿大商品課徵關稅的法案進行投票，並獲得多數民主黨議員以及6位與川普同為共和黨的議員支持，最終以219票比211票表決通過，後續將送交參議院審議。

川普去（2025）年上任後即對加拿大發動關稅戰，先是在去年2月下令對加拿大進口商品課徵25%關稅，8月時又調高至35%。今（2026）年1月川普再度開口威脅，稱加拿大若與中國達成貿易協議，將被課徵100%關稅。

提案終止對加拿大關稅的民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）表示，加拿大是美國的盟友，川普卻用武器化關稅對準盟友，破壞全球經濟穩定，認為對加國課稅不僅傷害美加關係，也會讓加拿大更接近中國。

廣告 廣告

川普則在眾院投票期間發文警告，任何跑票投下反對課徵關稅的共和黨議員，都將在未來選舉時面臨嚴重後果，並指關稅為美國帶來經濟及國家安全，沒有共和黨員應該摧毀這項特權。

BBC報導則指出，此次投票主要僅會有象徵性意義，因為法案後續需送至共和黨掌握多數席次的參議院審議；即時參院表決過關，最終仍需經過川普批准才能正式通過，但川普幾乎不可能同意簽署該法案。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

川普：韓晶片關稅將不遜於台 學者指台灣技術更佳樂觀看待

美韓峰會達貿易協議 對等關稅維持15%

