美眾院通過撤銷加拿大關稅議案6共和黨員倒戈 川普：選舉付出代價



美國共和黨11日在眾議院通過一項決議，旨在撤銷美國總統川普對加拿大徵收的關稅。眾議院以219票贊成、211票反對通過這項民主黨提出的決議，其中6名共和黨議員倒戈支持該決議，川普對此大表不滿。

華爾街日報報導，該決議將撤銷川普對加拿大關稅所依據的緊急狀態宣言，這對眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生（Mike Johnson）而言又是一次挫敗，因為他未能讓黨團團結一致支持總統。

6位共和黨員跑票 川普嗆聲會付代價

反關稅決議通過後將送交參議院審議，儘管參議院去年曾以微弱的兩黨支持方式通過類似議案，但仍須再次表決此議題。若議案在參議院通過後將送交川普（參議院只需簡單多數票即可推進，而非通常所需的60票），屆時他幾乎肯定會行使否決權。

與多數民主黨一起投票以終止關稅的共和黨眾議員包括：內布拉斯加州的貝肯（Don Bacon）、加州的凱利（Kevin Kiley）、肯塔基州的馬西（Thomas Massie）、華盛頓州的紐豪斯（Dan Newhouse）、賓州的菲茨帕特里克（Brian Fitzpatrick）以及科羅拉多州赫德（Jeff Hurd）。另外，一位中間派民主黨人、緬因州的戈爾登（Jared Golden）則與大多數共和黨人站在同一陣線。

對此，川普在真實社群大表不滿：「任何在眾議院或參議院投票反對關稅的共和黨人，在選舉時都將付出沉重代價，包括初選！我們的貿易逆差已減少78%，道瓊指數剛突破5萬點，標普500指數達7千點，這些數字一年前還被認為是不可能的。此外，關稅也帶來了強大的國家安全，僅僅提到這個詞，各國就會同意我們最強硬的要求。關稅帶給我們經濟安全與國家安全，沒有共和黨人應該為破壞這項特權負責。」

川普重申：「多年來，加拿大在貿易上一直占美國的便宜。他們是世界上最難打交道的國家之一，尤其是在我們北部邊境問題上。關稅為我們帶來了勝利。共和黨人必須保持這種局面！」

白宮私下穩定同黨員 川普否決權怎麼用？

強生在國會大廈向記者表示，川普「並不生氣。他理解目前的情況。這不會影響或改變他的政策，他可以否決這些議案。」

國會幾乎不可能擁有足夠票數推翻川普動用否決權，因為這可能需要兩院各自三分之二的支持。然而，這項反關稅決議仍然象徵了選舉年中對川普關稅政策的公開否定，也反映出共和黨內對川普激進且難以預測的貿易政策日益不滿。

投下反對票的共和黨人貝肯表示，他面對來自「所有人」的壓力，包括白宮要求他改變立場，並得到了一些誘人的承諾，但他未透露具體細節。「我是基於原則投票的，他們試圖進行一些交易，我理解，他們只是想做好自己的工作。我不是在批評他們。他們試圖給內布拉斯加一些好處，但我說，那其他49個州呢？這不是只關乎內布拉斯加。」

