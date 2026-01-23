美眾院通過撥款法案！援台11.5億美元 參議院下週表決

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國聯邦眾議院昨（22）日正式通過總額高達8387億美元（約新台幣26.5兆元）的國防撥款法案，其中備受關注的挺台條款，共編列11.5億美元（約新台幣363億元），用於強化台灣安全及補償國防物資。法案後續將送往參議院，預計於下週復會後表決。

美國聯邦眾議院昨（22）日正式通過國防撥款法案，其中共編列11.5億美元（約新台幣363億元）援台（示意圖／unsplash）

綜合外媒報導，眾議院昨日下午以341票對88票的壓倒性票數，通過「2026財年綜合撥款法案」。根據法案內容，撥款委員會依據總統川普提出的針對台灣預算請求，將撥款10億美元，用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），另撥款1.5億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

這筆總計11.5億美元的資金，目標將用在協助台灣維持足夠的自我防衛能力。法案文本特別註明，撥付給美國國防安全合作署（DSCA）的10億美元款項，動用期限可至2027年9月30日止。

根據法案，這筆資金將由戰爭部長與國務卿協調後，用於向台灣提供各項協助，範圍涵蓋採購新型國防裝備與服務、軍事教育與訓練。為確保款項落實，法案規定戰爭部長必須每季向國防委員會提交報告，說明資金的使用情形與進度。









