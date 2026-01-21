美眾院通過撥款10億美元助台 黃國昌這樣說

▲民眾黨立法院黨團召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 美國眾院撥款委員會美國時間20日公布跨黨派、跨院協商後的折衷版法案，其中條款依總統預算請求，撥款10億美元（約新台幣316億元）強化台灣安全合作，另編列1.5億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，美方任何對台灣軍事的援助，基於國際禮儀都表示感謝，也希望過去一些不好的事不要再發生。

民眾黨立法院黨團今日召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案記者會」，黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長等人出席。 會後媒體詢問美眾院通過撥款10億美元助台強化安全合作，黃國昌說，台灣社會目前聚焦討論1.25兆元的軍購特別預算，美國撥款10億美元約300億台幣，但大家仍聚焦討論1.25兆元軍購特別預算。



黃國昌還說，美方任何對台灣軍事的援助，基於國際禮儀都表示感謝，但也希望過去一些不好的事不要再發生。

廣告 廣告

黃國昌雖未說明不好的事是指什麼？不過，美國售台武器中，主要包括66架F-16V戰機至今一架仍未交貨；2024年美國國防部報告也揭露美方提供台灣的武器設備有泡水、不符使用的問題。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

帶走機密文件遭質疑監視器42秒沒拍到 黃國昌怒轟：綠搞政治鬥爭

嗆綠阻擋TPASS預算 黃國昌：第一次看到立院給錢、政院不要

台北車站1/22危安事件實兵演練 發送細胞簡訊收到別害怕