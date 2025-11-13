美眾院通過法案終結史上最久停擺 就等川普簽名

（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案今天晚間也在眾議院以222票對209票獲得通過，等總統川普於表定時間9時45分簽署成法後，政府預計將在數日內重啟運作。

由於川普與國會議員未能就維持政府運作達成協議，政府資金耗盡，多個聯邦部門與機構自10月1日開始停擺，約75萬名公務員被迫放無薪假，國內線數以千計航班遭到延誤或取消，迄今已43天。

廣告 廣告

參議院11日打破數週僵局，在幾乎所有共和黨參議員以及8位民主黨議員支持下，以60票對40票通過妥協撥款法案，共和黨占多數的眾院今天晚間也接棒通過，等川普簽署後，法案就能讓聯邦政府重新開門至明年1月30日。

這項妥協撥款法案在民主黨內部已引發分歧，他們原本希望將2400萬名民眾享有的醫療保險補助延長至年底期限之後。共和黨參議員為了妥協，同意12月中就此另行表決，但不保證過關。

眾院議長強生具排案實權，他也尚未表明是否就此投票，為國會下一場兩黨重大對峙埋下伏筆。（編輯：陳慧萍）1141113