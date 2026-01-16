美眾院通過法案！供台23億美元融資 強化對中共嚇阻力

美國國會眾議院通過2026財政年度援外計畫，將提供台灣最高23億美元的額度，以嚇阻中共。

美國眾議院通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，以及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。法案也要求美國國務卿，在分配外援時，必須考量接受援助國，在聯合國對台灣觀察員資格的支持度。（葉柏毅報導）

美國聯邦眾議院是以341票贊成，79票反對，通過了這項2026財政年度的國家安全相關撥款法案。聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」也發佈新聞稿，說明法案的相關內容。

特別委員會指出，法案提供3億美元，合台幣約95億的外國軍事融資，以及最高20億美元的貸款與貸款保證，以協助台灣，強化對中共的嚇阻力。外國軍事融資通常是美國國務院，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家，取得美國的軍備、服務和培訓。外國軍事融資通常適用於主權國家，美國在2023年拜登政府時期，首度根據外國軍事融資計畫，批准提供台灣8千萬美元軍備。

此外，法案也撥款3590萬美元給美國在台協會（AIT），同時也提供菲律賓1億美元的外國軍事融資。同時，法案中也撥款4億美元，成立「對抗中國影響基金」，以反制中共在全球的惡意行動，並提供18億美元，支持美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的不良影響。