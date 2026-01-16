美眾院通過法案！批准向台灣提供3億美元「外國軍事融資」

美國國會大廈眾議院議事廳。（圖／達志／美聯社）

美國聯邦眾議院於美東時間14日通過1項美國政府支出法案，批准向台灣軍方提供3億美元（約合新台幣94.7億元）的「外國軍事融資」，預計之後將正式成為法律。

據《南華早報》報導，美眾院14日通過1項由2項法案組成的政府支出方案，該方案將為美國財政部（Department of the Treasury）與國務院（Department of State）提供經費至9月，並涵蓋其他聯邦機構。這使得在避免1月30日政府關門前，所需通過的12項年度支出法案中，已有8項完成立法程序。

相關法案仍須送交美國聯邦參議院審議並獲通過，方能正式生效。參議院去年已通過3項年度支出法案，並於15日再通過另1組法案；包含台灣軍事援助內容的法案，預計將於本月稍晚進行審議。

這項長達482頁的國務院撥款法案，詳細說明對台軍事援助內容，其背景正值台北方面宣布，仍有更多美國對台軍售正在規劃中，目前尚有4項軍售案尚未正式通知國會。該法案緊接著華府於上月批准的1筆總額111億美元的對台軍售案，據報導，這是美國歷史上對台規模最大的單一軍售方案。

中國長期反對美國對台軍售，中國國務院台灣事務辦公室曾痛批去年12月美國總統川普（Donald Trump）第2任期內批准的第2筆對台軍售，為「公然干涉中國內政。」

與此同時，美國的觀察人士指出，多年來對台軍售交付延宕，以及部分已授權措施未能落實，已在台灣及其他地區引發疑慮，擔心華府在試圖穩定與北京關係的同時，開始鬆懈對台灣的支持。他們警告，這種觀感可能會助長中國採取更具壓迫性的行動。

對此，前美國國防部（Department of Defense）台灣事務資深顧問王洛伶（Lauren Dickey）表示，這筆3億美元的撥款是「美國致力於強化台灣自我防衛能力的1個強烈訊號。整體而言，川普政府不僅向台灣出售武器系統，也透過對外軍事融資（Foreign Military Financing，FMF）機制，提供相關訓練與支援，協助這些系統的運用與整合。」

目前任職於華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Centre for Strategic and International Studies，CSIS）的王洛伶補充，這項作為更像是政策延續，而非突然轉向，但中國國家主席習近平「毫無疑問」將預計在今年春末舉行的川習會中，對美國涉台行動表達關切。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」（House Select Committee on the Communist Party）共和黨籍主席對14日的表決結果表示歡迎，並指出該立法「將為台灣提供更多支持，協助其投資自身防衛能力，同時強化川普政府上月達成的歷史性軍售案。」

該委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）於15日表示，過去1個月來，「自由的台灣人民已承受網路攻擊以及解放軍（PLA）具侵略性的軍事演習」，並強調「我們必須緊急向台灣交付武器，以嚇阻2027年及其後可能爆發的衝突。」

這項支出方案同時要求國務院與五角大廈（Pentagon）「優先交付對台防衛裝備與相關服務」，其措辭與2024年度撥款法案相似，該年度同樣為台灣編列3億美元軍事援助。當時的金額被視為眾議院與參議院撥款委員會之間的折衷結果。同1年，國會亦額外編列緊急資金，用於支持與台灣相關的軍事援助。

美國國會最早於2022年授權向台北提供「外國軍事融資」。對外軍事融資制度，係以補助或貸款方式，協助其他國家購買防衛裝備與服務，但僅適用於少數國家，包括菲律賓、埃及、以色列與約旦等美國盟友。此次支出方案亦撥出1億美元對外軍事融資資金，提供給菲律賓。

依據2022年通過的法律，台灣於2023年至2027年間，每年可獲得最高20億美元的補助金，另可於同一期間每年取得最高20億美元的貸款與貸款保證。

在歐洲盟友方面，美國亦呼籲其比照辦理，加強自身國防投入。川普第2任政府已明確支持台灣提高軍事支出的計畫，並將此作為對歐洲盟國的政策訴求之一。

美國國防部印太安全事務助理部長約翰盧（John Noh）於去年10月的任命聽證會中表示，正是川普總統曾指出，面臨來自中國人民解放軍生存威脅的台灣，應將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的10％以上，他本人對此「高度支持」。

去年12月宣布的對台軍售案共涵蓋8項武器系統，其中包括高機動性多管火箭系統（HIMARS），該系統曾在俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，被烏軍用於對抗俄軍。

中華民國總統賴清德於去年11月宣布，將於2033年前額外投入400億美元（約合新台幣1.25兆元）國防支出，以展現台灣抵禦潛在中國侵略的決心。然而，掌握國會多數席次的在野黨，尚未允許該案進入委員會審查階段，理由是相關支出細節仍不夠明確。

此外，美眾院本月在推動支出法案的同時，也通過一系列與中國相關的條款，包括要求商務部（Department of Commerce）、美國國家航空暨太空總署（NASA）及國家科學基金會（National Science Foundation）每季向國會提交官方人員赴中出差的報告。

另有1項獨立條款，將禁止NASA與白宮科學和技術政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）在未經國會明確授權的情況下，與中國機構進行雙邊合作或簽署協議，目的在於進一步加強對美中交流與科研合作的監督。

