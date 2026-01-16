美眾院通過法案！提供台灣95億軍援資金 外援將參考「挺台度」

美國眾議院通過2026撥款法案，20億美元貸款助台加速自我防衛。（AP）

美國聯邦眾議院15日以341票贊成、79票反對，正式通過「2026財政年度國務院及相關計畫撥款法案」，除了向台灣提供3億美元、約新台幣95億元的無償「外國軍事融資」，更授權高達20億美元（約新台幣636億元）的貸款與貸款保證。最引人注目的是，法案要求國務卿在分配外援時，必須考量接受國在聯合國對台灣觀察員資格的支持度，將挺台力道轉化為實質的外交籌碼。

該法案提供的3億美元外國軍事融資（FMF）計畫，旨在協助台灣取得美國的軍備、服務與培訓，以應對日益嚴峻的台海威脅。此外，高達20億美元的貸款保證則為台灣提供了更靈活的財務空間，投資自身防禦能力。眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）指出，這項立法將強化上個月川普政府促成的歷史性軍售，強調美國必須緊急向台灣交付武器，以嚇阻2027年及其後可能發生的衝突。

該法案在外交層面展現強硬立場，明確要求美國國務院在決定對外援助分配時，應參考該國在聯合國的投票紀錄，以及是否支持台灣獲得聯合國觀察員資格，這意味著其他國家若想獲得美國援助，對台態度將成為關鍵考核指標。法案同時編列了3,590萬美元（約新台幣11億元）撥款給美國在台協會（AIT），並向南海第一線的菲律賓提供1億美元（約新台幣31億元）軍事融資，鞏固印太盟友防線。

針對中共在全球的擴張，法案撥款4億美元（約新台幣127億元）設立「對抗中國影響基金」，專款用於反制中共的惡意行動，並投入18億美元（約新台幣573億元）支持印太地區的國家安全利益。此外，法案也展現經濟制衡，要求美方反對如世界銀行等多邊開發銀行對中國發放貸款，並反對中國在這些機構中增加持股比例。同時，國務院將與情治單位合作，打擊威脅美國國家安全的外國人才計畫。

穆勒納爾在聲明中特別提到，過去一個月台灣承受了密集的網路攻擊與解放軍具侵略性的軍演。他認為，這項立法不僅是資金援助，更是向中共傳達明確訊號：美國與自由台灣站在一起。儘管法案已在眾議院過關，後續仍須經參議院通過一致版本，並由總統簽署後方能正式生效，未來這筆資金若順利到位，將顯著加速台美軍事合作的深度與廣度。





