美眾院通過預算協議 結束部分政府為期4天停擺

美國聯邦眾議院以217票對214票，些微差距驚險通過跨黨派預算協議，結束為期4天的政府停擺危機；這項法案不僅讓大部分政府機構恢復運作，也被共和黨籍眾議院議長強生視為一大勝利。不過目前的撥款，只解決96%的政府資金，剩下的4%，也就是涉及移民執法的國土安全部預算，仍是兩黨攻防的焦點。

美國聯邦眾議院議長強生表示，「現在總統跟白宮，已經與參議院的民主黨人進行真誠地接觸，他們表示將就最終法案、國土安全法案進行談判，或許可以說政府96％的資金已到位，只差4％而已，但這是很重要的4％。」

儘管預算過關，但針對國土安全部的資金，民主黨內部仍有雜音。許多議員不滿川普政府，激進的移民執法手段，特別是上個月在明尼阿波利斯，發生聯邦探員槍殺公民事件，引發強烈反彈。

馬里蘭州民主黨聯邦眾議員霍耶說：「國會需要約束國土安全部，這就是我投票的原因，我的許多同僚也投票，反對國土安全部撥款。」

政治惡鬥的氣氛也從華盛頓特區蔓延到地方，選區重劃的爭議加上激烈的政治攻防，讓一般民眾感到疲憊與麻木。共和黨主導的德州州議會重新繪製國會選區地圖，被視為是為了有利於川普所屬的共和黨選情；不過這項變動導致許多非裔與拉丁裔社區被分割，加上補選與初選接連登場，讓許多選民搞不清楚自己到底該去哪裡投票，權益大受影響。

休士頓居民席布里表示，「選區重劃、選區邊界劃分，再加上政治言論與民眾情緒高漲，很多人真的已經麻木。」

美聯社記者洛薩諾說道，「這引起一些選民的擔憂和困惑，因為他們不確定自己是否仍然居住在新劃分的選區內，或者是否需要到新的選區投票。」

隨著預算案送交川普簽署，聯邦政府運作暫時恢復正常，但從國會的移民政策分歧，到地方的選區角力，美國政壇的紛擾恐怕還沒落幕。