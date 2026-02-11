美眾院通過《保護台灣法案》 王定宇：打臉國民黨把台灣推向「一中」

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王定宇。（圖／王定宇辦公室提供）

美國眾議院9日以395票贊成比2票反對的壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》（PROTECT Taiwan Act），要求一旦中國行動被美國判定對台灣安全構成威脅，美國應將中國排除於多個主要國際金融體制與組織之外。對此，民進黨立委王定宇強調，此舉透過金融制裁嚇阻中國對台武力脅迫，並將台灣定位為國際議題，而非中國內部事務，延續《台灣關係法》精神。他呼籲台灣人民應展現自我防衛決心，並感謝國際友人支持，強調自助者天助，共同維護台灣的自由與主權。

王定宇表示，非常感謝美國眾議院昨天以 395 票比 2 票極懸殊的差距，也代表了共和黨、民主黨罕見的達成共識，通過了一個法案叫做「Protect Taiwan Act」，保護台灣法案。

王定宇並表示，這個法案是由共和黨的眾議員 Frank Lucas（盧卡斯）所提出，提案的重點在於，如果中國對台灣意圖發生衝突，或者以脅迫要改變台灣現狀的話，美國政府應該將中國排除在國際金融體系之外，以及 G20。

王定宇進一步表示，另外在這個提案人當中也提到，根據《台灣關係法》，法律明定美國要協助台灣防衛自己以外，也對中國以片面的力量、軍事的力量脅迫台灣，改變台灣現狀，違反台灣人民意志，美國應該要進行干預。而這一個《保護台灣法案》可以說是延續自《台灣關係法》一個落實的方案之一，其他還有包含《武裝台灣法》等等。

王定宇表示，這個《保護台灣法案》 裡面，透過金融制裁的方式，當中國意圖跟台灣發生衝突的時候，美國國會就可以透過通過決議，要求美國政府行政部門將中國排除在國際金融體系運作之外。透過這個法案也強烈的向中國傳遞：中國不能一方面透過國際體系得到好處，另外一方面，用他個人的軍事力量來改變國際現狀，傷害國際利益。

王定于宇並表示，這個法案裡面的基本定義是，台灣是國際的一份子，任何武力脅迫台灣就是威脅到國際的共同利益，是國際議題。他說，這跟中國國民黨在鄭麗文主導下，一直要把台灣推向「一個中國」，變成中國內部問題，是明顯的打臉國民黨配合中共的做法。

王定宇說，作為台灣的一份子，我們都清楚了解，台灣作為國際的成員，不管是做生意拼經濟，我們在國際貿易以及科技發展上是國際不可忽視的強國。而在地緣政治上，台灣在戰略位置、供應鏈的位置以及理念的前緣，是屬於國際非常重要的這個一份子。台灣是站在國際舞台上，對台灣來講，在經貿安全才能夠得到更大的資源跟保障。

王定宇指出，如果台灣變成中國的內部問題，如同香港、新疆、西藏一樣，任何中國對台灣的武力威脅，或者對台灣內部制度的破壞，將成為中國內部議題，然後外部的奧援通通會喪失。屆時台灣 2300 萬人跟未來子孫自我選擇、自我決定的權利都會喪失。所以主張台灣成為中國內部議題是禍國殃民，傷害中華民國台灣主權的一個行為。

王定宇並指出，美國的朋友在這個時候提出這個法案，我們感謝華府的好朋友，特別是提案的 Frank Lucas 眾議員。而在高市早苗因為「台灣有事論」啟動的眾議院改選的成績也顯示，日本人民用最大化的授權，超過四分之三的席次，支持高市早苗首相在安全區域合作這個支持的態度。

王定宇認為，這些外部的力量都在關心著台灣的安全，支持著台灣的防衛。我們台灣內部，特別是台灣人民，每個人手中都有一張選票。在台灣是誰妨礙著台灣自我防衛的提升？在台灣是誰把台灣推進中國的內部事務，傷害我們跟孩子的未來？台灣人民有能力也有權利做決定。我們台灣自己對自己國家安危重視程度，我們用自己的民意應該要展現出來。

他感謝美國華府最新的消息，剛剛以極高懸殊的票數通過《保護台灣法案》，我們相信這個法案在眾議院有這麼高的共識，在參議院也會得到相對的支持，那我們樂見任何增進台美關係以及增進台灣法案的通過。天助自助者也，沒有人會幫助一個不想幫助自己國家的國家，所以台灣我們自己也要加油，謝謝美國朋友，我們自己努力保護自己的國家。

