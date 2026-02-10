美眾院通過「台灣保護法案」 中共一旦犯台將被趕出國際金融組織

美國聯邦眾議院通過「台灣保護法案」，要求中共一旦犯台，美國就必須把中國大陸，驅逐出國際金融及組織之外。

美國聯邦眾議院，在美東時間2月9日，以395票贊成，2票反對的壓倒性票數，通過「台灣保護法案」。法案要求，一旦中共對台灣採取「威脅行動」，美國財政部、聯準會和證券交易委員會等，將必須把中國大陸排除在G20、國際清算銀行（BIS）等多個國際金融組織之外。（葉柏毅報導）

這項「台灣保護法案」，是由共和黨籍的奧克拉荷馬州聯邦眾議員魯卡斯所提出的，核心目標是要求美國金融監管機構，當台灣的安全或美國的利益，受到中華人民共和國威脅時，應該全力將中國，排除於國際金融體制與組織之外。

魯卡斯在投票前的說明中表示，這項法案傳達清楚的訊息，那就是如果中國意圖與台灣發生衝突，則中國就必須準備承擔後果。俄羅斯在入侵烏克蘭之後，美國聯邦眾議院就通過類似的法案，向全世界表明，破壞國際秩序，將招致迅速而嚴厲的後果。

民主黨籍聯邦眾議員史丹頓也表示，如果中共威脅周邊國家與地區，就不應該從全球體系中獲益。他支持這項法案，也就是在中國對台灣構成直接威脅時，將中國從主要的國際組織中剔除。

這項法案將送交聯邦參議院審議。待參院同意後，如果文本沒有改變，將會交由美國總統川普簽署後生效。