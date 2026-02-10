即時中心／温芸萱報導

美國聯邦眾議院9日以395票對2票通過《台灣保護法案》（PROTECT Taiwan Act），若中國威脅台灣安全，美方將制裁中國，並排除其參與G20、BIS及FSB等國際組織。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，國際高度挺台，台灣內部更應團結，守護國家安全。他並呼籲藍白兩黨，新會期盡速排審總預算與國防特別預算，並期盼立法院展現新氣象，配合國際支持，強化國內防衛與自我決心。

民進黨立委賴瑞隆今日在臉書發文表示，當世界都在力挺台灣，台灣內部更應展現團結一致、守護國家的決心。他指出，美國眾議院以如此懸殊的票數通過法案，再次證明美國政界對台灣安全具有高度的跨黨派共識。國際友人給予台灣強大的後盾，國內更應該把腳步站穩，凝聚向心力。

同時，賴瑞隆也提到，新的一年才剛開始，立法院長韓國瑜近日表達，將於春節後出席賴清德總統的茶會，盼能化解朝野僵局。他期盼在野黨委員能撇開政黨算計，以人民福祉與國家發展為優先，共同面對挑戰。

最後，賴瑞隆呼籲藍白兩黨，新會期應儘速排審並理性討論今年度總預算案及國防特別預算，相關預算攸關國家日常運作與自我防衛能力。他強調，期盼立法院在新的一年展現新氣象，讓國際社會力挺台灣的同時，台灣也能更有底氣、更加穩健前行。





原文出處：快新聞／美眾院通過《台灣保護法案》 賴瑞隆：國際挺台、國內更應團結

